LIVE η κίνηση: Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός, «βροχή» τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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«Βροχή» τα προβλήματα σε πολλούς δρόμους της Αττικής με την κίνηση να είναι αυξημένη. Ο Κηφισός έχει μετατραπεί για ακόμη ένα πρωινό σε απέραντο «πάρκινγκ», με τις καθυστερήσεις να είναι μεγάλες λόγω και της βροχής.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται στην Κηφισίας από το Χαλάνδρι μέχρι και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η οποία επίσης έχει αυξημένη κίνηση.

Προβλήματα καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση σε Πατησίων και Λεωφόρο Γαλατσίου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.