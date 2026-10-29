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LIVE η κίνηση: Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός, «βροχή» τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

LIVE η κίνηση: Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός, «βροχή» τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση και μεγάλα τα προβλήματα σε πολλούς δρόμους της Αττικής λόγω της βροχής, με τον Κηφισό να έχει μετατραπεί σε απέραντο πάρκινγκ. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Κηφισίας, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, γύρω από το Σύνταγμα, καθώς και στην Πατησίων και τη Λεωφόρο Γαλατσίου. Παράλληλα, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών προς Αεροδρόμιο και έως 15 λεπτών προς Ελευσίνα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κηφισός έχει μετατραπεί για ακόμη ένα πρωινό σε απέραντο «πάρκινγκ», με τις καθυστερήσεις να είναι μεγάλες λόγω και της βροχής.
  • Προβλήματα και αυξημένη κίνηση καταγράφονται στην Κηφισίας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, γύρω από το Σύνταγμα, καθώς και σε Πατησίων και Λεωφόρο Γαλατσίου.
  • Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30΄ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην έξοδο για Λαμία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Βροχή» τα προβλήματα σε πολλούς δρόμους της Αττικής με την κίνηση να είναι αυξημένη. Ο Κηφισός έχει μετατραπεί για ακόμη ένα πρωινό σε απέραντο «πάρκινγκ», με τις καθυστερήσεις να είναι μεγάλες λόγω και της βροχής.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται στην Κηφισίας από το Χαλάνδρι μέχρι και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η οποία επίσης έχει αυξημένη κίνηση.

Προβλήματα καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση σε Πατησίων και Λεωφόρο Γαλατσίου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

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