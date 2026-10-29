Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (29/10) – Κύπελλο Ελλάδας και EuroLeague περιλαμβάνει το σημερινό τηλεοπτικό μενού

Το ματς Βόλος – Ατρόμητος για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
15:00 Magenta Sport 6 | ATP 500 Βασιλεία
17:00 Magenta Sport 6 | ATP 500 Βασιλεία
18:00 ΣΠΟΡ FM TV1 | Βόλος – Ατρόμητος (Κύπελλο Ελλάδας Betsson)
18:30 Magenta Sport 4 | Ατλάντα Ντριμ – Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις (WNBA Finals)
18:30 Magenta Sport 7 | ATP 500 Βιέννη
19:00 Magenta Sport 6 | ATP 500 Βασιλεία
19:30 Magenta Sport 2 | Φροζινόνε – Λέτσε (Serie A)
21:00 Novasports Start | Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague)
21:00 Magenta Sport 7 | ATP 500 Βιέννη
21:00 Magenta Sport 6 | ATP 500 Βασιλεία
21:05 Novasports 4HD | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί (EuroLeague)
21:45 Novasports Prime | Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague)
21:45 Magenta Sport 1 | Φιορεντίνα – Αταλάντα (Serie A)
22:00 Mega News | Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν (UEFA Women’s Champions League)
22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μπενφίκα – Ζιλ Βισέντε (League Cup Πορτογαλίας)