Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (29/10) – Κύπελλο Ελλάδας και EuroLeague περιλαμβάνει το σημερινό τηλεοπτικό μενού

Το ματς Βόλος – Ατρόμητος για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ματς Βόλος – Ατρόμητος για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Το μπασκετικό μενού περιλαμβάνει δυνατές μονομαχίες στη EuroLeague, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου, Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε.
  • Το τηλεοπτικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις στη Serie A και το Women’s Champions League, καθώς και πλούσια δράση στα τουρνουά τένις ATP 500 σε Βασιλεία και Βιέννη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ματς Βόλος – Ατρόμητος για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

15:00 Magenta Sport 6 | ATP 500 Βασιλεία

17:00 Magenta Sport 6 | ATP 500 Βασιλεία

18:00 ΣΠΟΡ FM TV1 | Βόλος – Ατρόμητος (Κύπελλο Ελλάδας Betsson)

18:30 Magenta Sport 4 | Ατλάντα Ντριμ – Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις (WNBA Finals)

18:30 Magenta Sport 7 | ATP 500 Βιέννη

19:00 Magenta Sport 6 | ATP 500 Βασιλεία

19:30 Magenta Sport 2 | Φροζινόνε – Λέτσε (Serie A)

21:00 Novasports Start | Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague)

21:00 Magenta Sport 7 | ATP 500 Βιέννη

21:00 Magenta Sport 6 | ATP 500 Βασιλεία

21:05 Novasports 4HD | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί (EuroLeague)

21:45 Novasports Prime | Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague)

21:45 Magenta Sport 1 | Φιορεντίνα – Αταλάντα (Serie A)

22:00 Mega News | Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν (UEFA Women’s Champions League)

22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μπενφίκα – Ζιλ Βισέντε (League Cup Πορτογαλίας)

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