Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ «ξηλώνει» τον επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού εν μέσω σεναρίων για νέα πλήγματα στο Ιράν

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Σε μια απρόσμενη κίνηση που προκαλεί νέες αναταράξεις στην ηγεσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, απομάκρυνε τον επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού του Πενταγώνου.

Η καρατόμηση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο εξαπόλυσης νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, στον πόλεμο που συμπληρώνει πλέον οκτώ μήνες.

Αποπομπή χωρίς αιτιολογία στην ηγεσία του «J5»

Ο αντιστράτηγος του Στρατού Ξηράς, Μπρετ Σίλβια απομακρύνθηκε από τη θέση του διευθυντή στρατηγικής, σχεδιασμού και πολιτικής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τον δεύτερο στρατηγό που αποπέμπεται από τη συγκεκριμένη κομβική θέση -γνωστή στους στρατιωτικούς κύκλους ως «J5»- κατά τη διάρκεια της θητείας του Χέγκσεθ.

Ο προκάτοχός του, αντιστράτηγος Τζόζεφ ΜακΓκί, είχε εξαναγκαστεί σε παραίτηση τον περασμένο Οκτώβριο.

Αξιωματούχος του υπουργείου Πόλεμου (όπως έχει μετονομαστεί το υπ. Άμυνας, υπό τη δεύτερη θητεία του Τραμπ), που μίλησε στο Associated Press (AP) υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, ανέφερε ότι δεν υπάρχει άμεσος αντικαταστάτης για τον Σίλβια, ενώ δεν δόθηκε καμία επίσημη αιτιολογία για την απόλυσή του, την οποία αποδάλυψε αρχικά το περιοδικό The Atlantic.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου ανέφερε: «Ο Πρόεδρος, το Γενικό Επιτελείο και οι Ένοπλες Δυνάμεις εκφράζουν τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη τους προς τον αντιστράτηγο Μπρετ Σίλβια και την οικογένειά του για τα 32 χρόνια διακεκριμένης υπηρεσίας στο έθνος μας και τους ευχόμαστε τα καλύτερα».

Πριν από την τοποθέτησή του στο Γενικό Επιτελείο, ο Σίλβια υπηρέτησε ως διοικητής της 101ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας στο Φορτ Κάμπελ του Κεντάκι έως τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του, το οποίο έχει πλέον αφαιρεθεί από το διαδίκτυο.

Παλαιότερα είχε διατελέσει και αναπληρωτής διευθυντής του J5.

Σχεδιασμός επιθέσεων κατά του Ιράν

Υπό κανονικές συνθήκες, ο διευθυντής του J5 και το επιτελείο του είναι αρμόδιοι για την παραγωγή και τον συντονισμό των στρατιωτικών σχεδίων, τόσο με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου όσο και με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Η καρατόμηση του Σίλβια συμπίπτει με τις επαναλαμβανόμενες αναφορές του Τραμπ για την έναρξη νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να «τελειώσει τη δουλειά» στο Ιράν, μετά την έναρξη του πολέμου στο πλευρό του Ισραήλ πριν από οκτώ μήνες, καθιστώντας σαφές ότι τα νέα πλήγματα αποτελούν επιλογή αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της ερχόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, όπως ανέφερε αρχικά η Wall Street Journal, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής και περιφερειακούς συμμάχους χώρες του Κόλπου να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη νέα στρατιωτική δράση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, καθώς και για το ενδεχόμενο το Ιράν να επιχειρήσει να απαντήσει με αντίποινα εναντίον τους.

Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαιώσαν στο AP δύο διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για το θέμα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση.

Εξάλλου, στην περιοχή κατευθύνονται ήδη ένα τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες.

Κύμα διώξεων στο Πεντάγωνο

Ο Σίλβια είναι ο τελευταίος σε μια λίστα σχεδόν είκοσι στρατηγών, ναυάρχων και άλλων στρατιωτικών ηγετών που απολύθηκαν, εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση ή αποχώρησαν κατά τη θητεία του Χέγκσεθ — σχεδόν όλες οι αποχωρήσεις έγιναν χωρίς δημόσιες εξηγήσεις από το Πεντάγωνο.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οι πολιτικοί γραμματείς του Στρατού Ξηράς και του Ναυτικού, καθώς και ανώτατοι ένστολοι αξιωματικοί των σωμάτων. Το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα του AP για σχολιασμό αργά την Τετάρτη.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να διπλασιάσουν τις περικοπές στον συνολικό αριθμό των ανώτατων αξιωματικών, στοχεύοντας σε μείωση 20% έως την 1η Ιανουαρίου 2027 – σήμερα υπάρχουν περίπου 800 θέσεις στρατηγών και ναυάρχων.

«Το ονομάζω λογοδοσία και θεωρώ ότι καθυστερούσε από καιρό», δήλωσε ο Χέγκσεθ απευθυνόμενος σε κατώτερους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς στη βάση των Πεζοναυτών στο Κουάντικο στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, μέλη του Κογκρέσου επικρίνουν δριμύτατα τις περικοπές αυτές, κάνοντας λόγο για «πολιτική εκκαθάριση» που θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθεί.

«Έχει κάποιου είδους βαθιά ριζωμένη δυσαρέσκεια απέναντι στην ηγεσία του στρατού», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Δημοκρατικός γερουσιαστής από την Αριζόνα Μάρκ Κέλι, πρώην πιλότος του Ναυτικού με πολεμική δράση.

«Ξηλώνει μια ολόκληρη γενιά σπουδαίων ηγετών των ενόπλων δυνάμεων και θα χρειαστεί μια γενιά για να συνέλθουμε από αυτό».