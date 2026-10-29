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Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ για τον Οκτώβριο: Σε ποιους πιστώνονται από το απόγευμα τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Σήμερα το απόγευμα μετά τις 5 μ.μ. αναμένεται να πιστωθούν από τον ΟΠΕΚΑ μια σειρά από επιδόματα και παροχές  για τον μήνα Οκτώβριο 2026. Στην πίστωση αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων  το επίδομα γέννησης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αναπηρικά και στεγαστικά επιδόματα κλπ. 

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Οικονομία

ΟΠΕΚΑ - επιδόματα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σήμερα το απόγευμα μετά τις 5μμ αναμένεται να πιστώσει ο ΟΠΕΚΑ μια σειρά από επιδόματα και παροχές για τον μήνα Οκτώβρη 2026, ενώ η επίσημη καταβολή τους θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή.
  • Μεταξύ άλλων πιστώνονται το επίδομα γέννησης, τα επιδόματα Υπερηλίκων, το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα αναπηρικά επιδόματα κλπ.
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Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σήμερα το απόγευμα μετά τις 5μμ αναμένεται να πιστώσει ο ΟΠΕΚΑ μια σειρά από επιδόματα και παροχές για τον μήνα Οκτώβριο 2026 σε χιλιάδες δικαιούχους. Ειδικότερα, από τον Οργανισμό εκτιμάται πως θα πιστωθούν μεταξύ άλλων:

  • Το επίδομα γέννησης
  • Τα επιδόματα Υπερηλίκων (Ανασφάλιστων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
  • το επίδομα στέγασης (ενοικίου).
  • το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ)
  • τα αναπηρικά επιδόματα
  • το επίδομα αναδοχής
  • οι παροχές για την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας.
  • τα ποσά για έξοδα κηδείας,
  • το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,
  • τη στεγαστική συνδρομή.
  • την επιδότηση για το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου,
  • την οικονομική ενίσχυση για το Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού,
  • την οικονομική στήριξη για προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές κλπ.

Ωστόσο, η επίσημη καταβολή των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή στους δικαιούχους.

Ποιοι θα λάβουν τα χρήματα μέσω της προπληρωμένης κάρτας

Υπενθυμίζεται πως, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Αναδοχής και το επίδομα γέννησης θα δοθούν μέσω της προπληρωμένης κάρτας από τον ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους.

Αυτό σημαίνει πως οι εν λόγω δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως 50% του ποσού του καταβαλλόμενου επιδόματος, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να δαπανηθεί μόνο μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας.

Επίσης επισημαίνεται πως, η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα και σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε είδους αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, εξαιρουμένων των συναλλαγών που αφορούν σε αγορά όπλων και τυχερά παίγνια.

 

 

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