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Πήλιο: Μετρά τις πληγές του μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας – Ξύπνησαν μνήμες «Daniel», χωριά κόπηκαν στα δύο

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κακοκαιρία - Πήλιο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα σοβαρότερα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν στο νότιο Πήλιο και κυρίως στους παραθαλάσσιους οικισμούς του Πλατανιά, της Μηλίνας και του Χόρτου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
  • Στον Πλατανιά κόπηκε το χωριό στα δύο από το ρέμα, ενώ η ΕΜΑΚ κινητοποιήθηκε με βάρκα για να μεταφέρει τραυματισμένο ηλικιωμένο.
  • Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης διακοπές ρεύματος σε Συκή και Άφησσο, καθώς και προβλήματα σε Μακρινίτσα και Σκιάθο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου σημαδεύτηκε σε αρκετές περιοχές της χώρας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Τα σοβαρότερα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν στο νότιο Πήλιο και κυρίως στους παραθαλάσσιους οικισμούς του Πλατανιά, της Μηλίνας και του Χόρτου.

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«Έριξε τεράστιες ποσότητες νερού όπως στον “Daniel”. Εχουν πλημμυρίσει τα πάντα», ανέφερε ο δήμαρχος Μιχάλης Μιτζικός.

Στον Πλατανιά, η αποκατάσταση της γέφυρας που είχε καταστραφεί με τον «Daniel» δεν είχε ακόμα ξεκινήσει. Η επικοινωνία γινόταν από πέρασμα σε δύο σημεία. Το αποτέλεσμα είναι ότι τώρα που κατέβασε νερό το ρέμα, κόπηκε το χωριό στα δύο. Στο ρέμα του Πλατανιά, όπως και στα υπόλοιπα της περιοχής, πραγματοποιούνται καθαρισμοί, ενώ δεν είχαν προγραμματιστεί κάποια αντιπλημμυρικά έργα.

Κακοκαιρία: «Βροχή» τα προβλήματα στο Νότιο Πήλιο και στη Σκιάθο – Μηνύματα από το 112, πλημμύρες και κατολισθήσεις

«Εχουν γίνει μεγάλες ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες. Το χειρότερο για τον δήμο είναι ότι χάθηκαν και δύο γεωτρήσεις τις οποίες χρησιμοποιούσαμε για ύδρευση και τώρα θα έχουμε ζήτημα», πρόσθεσε ο κ. Μιτζικός.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας όσους βρίσκονταν στην περιοχή να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους, προκειμένου να προστατευθούν από τα ορμητικά νερά.

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Με βάρκα μετέφερε η ΕΜΑΚ χτυπημένο κάτοικο από το αποκλεισμένο τμήμα του Πλατανιά

Σύμφωνα με το Gegonota News, η ΕΜΑΚ κινητοποιήθηκε με βάρκα της Πυροσβεστικής, για να μεταφέρει έναν ηλικιωμένο, ο οποίος τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να περάσει από ένα μέρος του οικισμού στο άλλο.

Ο ηλικιωμένος άνδρας χτύπησε το πόδι του, στην προσπάθεια του να ανοίξει φρεάτιο και να απομακρύνει τα νερά που μπήκαν σπίτι του. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Διακοπές ρεύματος σε Συκή και Άφησσο – Προβλήματα και στη Σκιάθο

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στη Συκή, λεύκα έπεσε πάνω σε στύλο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ρεύματος σε ολόκληρο το χωριό. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παρέμεινε και η Άφησσος, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν η διακοπή συνδέεται με την ίδια βλάβη.

Πλημμυρικό πρόβλημα καταγράφηκε και στη Μακρινίτσα, όπου νερά από ρέμα που υπερχείλισε, κατέληξαν στον χώρο στάθμευσης του οικισμού.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στη Σκιάθο. Η άνοδος της στάθμης των υδάτων και ο όγκος των φερτών υλικών οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο Σκιάθου – Κουκουναριών.

Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες προγνώσεις, τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σήμερα.  Ταυτόχρονα, αναμένεται αισθητά βελτιωμένη εικόνα του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα ανατολικά, κυρίως τις πρωινές ώρες, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

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