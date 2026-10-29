Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά ΝΔ με 27,4%, στο 14% η ΕΛ.Α.Σ., τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 13% – Τι απαντούν οι πολίτες για την πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση και την ακρίβεια

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Προβάδισμα 13,4 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης που διενήργησε η Interview για λογαριασμό του POLITIC.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 27,4%, ενώ στη δεύτερη θέση παραμένει η ΕΛ.Α.Σ. με 14% και σε απόσταση «αναπνοής» το ΠΑΣΟΚ με 13%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,7%, το ΚΚΕ με 5,4%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων 3,4%, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 με 3,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει ποσοστό 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Δημοκράτες 2%, η Νίκη 1,3% και η Νέα Αριστερά 0,5%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 9,1%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,1%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. έρχεται δεύτερη με 15,4% και έπεται το ΠΑΣΟΚ με 14,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,9%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,2%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,7%, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 με 3,5% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%.

Το ΠΑΣΟΚ προηγείται της ΕΛ.Α.Σ. στην αξιοπιστία της αντιπολίτευσης

Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 24% στην αξιοπιστία της αντιπολίτευσης, έναντι 16% της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφοντας προβάδισμα οκτώ ποσοστιαίων μονάδων, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πίσω της στην πρόθεση ψήφου.

Την ίδια στιγμή, έξι στους δέκα ερωτηθέντες (60%) αμφισβητούν την αντιπολιτευτική αξιοπιστία και των δύο κομμάτων, απαντώντας «κανένα από τα δύο».

Αυτοδυναμία ή συγκυβέρνηση;

Σχεδόν μοιρασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες στο δίλημμα αυτοδυναμίας ή συγκυβέρνησης, με το 46% να θεωρεί καλύτερη για τη χώρα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 44% να προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Ωστόσο, σαφέστερη είναι η εικόνα στο ερώτημα για τον αριθμό των εκλογικών αναμετρήσεων, καθώς το 54% προτιμά τον σχηματισμό κυβέρνησης μέσα από μία αναμέτρηση, έναντι 38% που θεωρεί καλύτερη τη διεξαγωγή δύο αναμετρήσεων.

Η ακρίβεια

Σε ό,τι αφορά το μείζον ζήτημα της ακρίβειας, το 63% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση θεωρεί ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη, έναντι 34% που αποδίδει το πρόβλημα στις διεθνείς συγκρούσεις.

Μόλις το 2% δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει τις αγοραστικές του συνήθειες εξαιτίας της ακρίβειας. Το 16% περιορίζει τις αγορές μη απαραίτητων προϊόντων, ενώ αντίστοιχο ποσοστό αξιοποιεί προσφορές και εκπτώσεις.

Σημαντικές προσαρμογές καταγράφονται και στην κατανάλωση ενέργειας, καθώς το 27% περιορίζει τη χρήση θέρμανσης ή κλιματισμού και το 21% μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Την ίδια στιγμή, το 13% δηλώνει ότι δυσκολεύεται να πληρώσει τους λογαριασμούς ενέργειας και το 11% χρησιμοποιεί λιγότερο το αυτοκίνητο.

Η ανησυχία για το μέλλον αποτελεί την πρώτη συναισθηματική αντίδραση στην ακρίβεια, με 32%, ενώ ακολουθεί ο θυμός με 27% και η απελπισία με 15%.