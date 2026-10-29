Γιώργος Καρατζαφέρης: «Ο τρίτος θα τρέξει να πιει νερό από την κανάτα του Μητσοτάκη» – Τα «καρφιά» για Καμμένο και Τσίπρα

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Για το πολιτικό σκηνικό και τις διεργασίες στον χώρο της κεντροδεξιάς και τους μετεκλογικούς συσχετισμούς, ανέλυσε ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης. Συγκεκριμένα, σχολίασε τα δεδομένα γύρω από τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, τη στάση του Πάνου Καμμένου, εκτίμησε τις πιθανότητες αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και τοποθετήθηκε για τη Μαρία Καρυστιανού.

«Κάτι φοβάται ο Σαμαράς»

Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Καρατζαφέρης, εκτίμησε μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ότι η καθυστέρηση στις αποφάσεις του, για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, δεν είναι τυχαία.

«Η καθυστέρηση του Σαμαρά έχει υπόβαθρο. Κάτι φοβάται. Δεν είμαι σίγουρος εάν θα κάνει κόμμα», ανέφερε, υποστηρίζοντας «ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει χάσει μέρος της πολιτικής δυναμικής που διέθετε, πριν από δύο μήνες».

Κατά την εκτίμησή του, όσο παρατείνεται η αναμονή, τόσο περιορίζεται η δυνατότητα του κ. Σαμαρά, να διατηρεί επαφή με τον κόσμο και να προσελκύει στελέχη, συνδέοντας ευθέως τη στάση του με τη στάση του πρώην πρωθυπουργού:

«Είδε ότι ο Καραμανλής δεν τον ακολούθησε», σχολίασε με νόημα.

«Ο Καμμένος συνεννοήθηκε με το αφεντικό του, τον Τσίπρα;»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τον Πάνο Καμμένο, τον οποίο συνέδεσε ευθέως με την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. όταν κλήθηκε να αξιολογήσει τις δηλώσεις του πρώην υπουργού Άμυνας, «ότι θα ασχοληθεί ξανά με την πολιτική εάν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα».

«Συνεννοήθηκε με το αφεντικό του; Τον Τσίπρα», ανέφερε ο κ. Καρατζαφέρης, προσθέτοντας ότι ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ στήριξε τον κ. Τσίπρα, επί πεντέμισι χρόνια:

«Εάν δεν υπήρχε ο Καμμένος, δεν θα είχε υποβληθεί η Ελλάδα στην ταλαιπωρία του Τσίπρα», υποστήριξε.

«Η τρεχάλα του Μητσοτάκη είναι για το 40άρι» – «Κάποιοι δουλεύουν για την επόμενη ημέρα»

Σχολιάζοντας τις προοπτικές της Νέας Δημοκρατίας για την επίτευξη του πολυπόθητου στόχου της αυτοδυναμίας, ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός στοχεύει στο εκλογικό ποσοστό του 40%, εκφράζοντας όμως επιφυλάξεις, για το κατά πόσο το σύνολο των στελεχών της κυβερνητικής παράταξης, εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση:

«Η τρεχάλα του Μητσοτάκη είναι για 40άρι. Έχω κάποιους ενδοιασμούς», δήλωσε, συμπληρώνοντας για τα εσωκομματικά τεκταινόμενα:

«Κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, δουλεύουν για την επόμενη ημέρα», πρόσθεσε.

Όπως υποστήριξε, εάν όλοι κατέβαλλαν έστω και τη μισή προσπάθεια από εκείνη του Πρωθυπουργού, ο στόχος του 40% θα μπορούσε να είναι εφικτός:

«Δεν ξέρω εάν είναι υπονόμευση ή ιδιοτέλεια», ανέφερε με προβληματισμό.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, σχολίασε για τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, ότι εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές:

«Εάν δεν αποδειχθεί ενοχή πρέπει να είναι και πάλι υποψήφιος», σημείωσε.

«Η ιστορία με την Καρυστιανού έχει τελειώσει»

Μιλώντας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, εξαπέλυσε «καρφιά» κατά της Μαρίας Καρυστιανού:

«Έχουν αρχίσει και ψάχνουν για ξυλόλιο. Θα στείλουμε ως ειδικό επί του θέματος την κυρία Καρυστιανού να βοηθήσει τις έρευνες», σχολίασε ειρωνικά.

Σύμφωνα με την άποψη του Γιώργου Καρατζαφέρη, καθοριστικό λάθος της, ήταν η απομάκρυνση του Νικόλα Φαραντούρη και του Νίκου Καραχάλιου:

«Έχασε από την ημέρα που σούταρε τον Φαραντούρη και τον Καραχάλιο. Ήταν δύο άνθρωποι που ξέρουν από πολιτική, θα μπορούσαν να την καθοδηγήσουν», σημείωσε, εκτιμώντας ότι η προσπάθειά της είναι πλέον χαμένη:

«Για μένα πρέπει να βρει πώς θα πάει να χωθεί πρώτη στο Επικρατείας σε κάποιον. Δεν ξέρω τι θα επιλέξει. Τελείωσε η ιστορία», δήλωσε.

«Μετά τις εκλογές την κανάτα θα την κρατάει ο Μητσοτάκης»

Τέλος, αναφερόμενος στους μετεκλογικούς συσχετισμούς, υποστήριξε ότι «ο τρίτος είναι ο τυχερός» και προέβλεψε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει τον καθοριστικό λόγο στις πολιτικές εξελίξεις:

«Μετά τις εκλογές την κανάτα θα την κρατάει ο Μητσοτάκης. Όποιος διψάσει θα πάει να πιει νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο τρίτος είναι ο τυχερός, όχι ο δεύτερος, γιατί όποιος είναι δεύτερος θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με ό,τι συνεπάγεται. Ο τρίτος θα τρέξει να πιει νερό από την κανάτα του Μητσοτάκη. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η πρεμούρα να θέλει ο Ανδρουλάκης ή όχι. Μετά τις εκλογές, την κανάτα με το νερό θα την κρατάει ο Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν, όποιος διψάσει θα πάει να πιει νερό. Δεν θα τρέξει ο Μητσοτάκης με την κανάτα πίσω από τον καθένα. Μετά τις εκλογές θα διψάσουν» τόνισε.

Πρόσθεσε δε: «Γιατί να μην υπάρξουν και άλλες συνεργασίες, όπως είπε ο κ. Καράογλου;», σημειώνοντας ωστόσο ότι «αρκεί να αντιληφθεί ο Βελόπουλος ότι πρέπει να δείξει την προσήκουσα σοβαρότητα μέχρι τις εκλογές. Εγώ βλέπω μια επιδέξια πολιτική».