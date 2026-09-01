Γιώργος Καρατζαφέρης για Αντώνη Σαμαρά: «Δεν έχει μπέσα, έχει γινάτι με τον Μητσοτάκη» – Τι είπε για Ανδρουλάκη, Τσίπρα και Καρυστιανού

Στον Αντώνη Σαμαρά, τα εθνικά θέματα αλλά και τη γενικότερη πολιτική επικαιρότητα αναφέρθηκε ο Γιώργος Καρατζαφέρης,

Στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης για την επόμενη ημέρα της κεντροδεξιάς, θέτει ο Γιώργος Καρατζαφέρης τη σχέση Κυριάκου Μητσοτάκη – Αντώνη Σαμαρά, εκτιμώντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται κοντά στην απόφαση να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.

Αποδίδει τη σημερινή στάση του Σαμαρά σε «γινάτι», εκτιμώντας ότι «μέχρι τώρα εκβιάζει, όμως στο τέλος τελικά θα το κάνει» και προβλέπει ότι ένα κόμμα του θα μπορούσε να κινηθεί γύρω στο 5%, αντλώντας ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Καρατζαφέρης χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ως «τον καλύτερο πρωθυπουργό, τουλάχιστον στα εθνικά και εξωτερικά θέματα», αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή αμυντική και γεωπολιτική θέση της Ελλάδας με εκείνη του 2019.

Στην ευρύτερη πολιτική εξίσωση, ο κ. Καρατζαφέρης «βλέπει» τον Αλέξη Τσίπρα, να επιστρέφει με πλεονέκτημα την αναγνωρισιμότητα και την κυβερνητική εμπειρία, αλλά εκτιμά ότι η σημερινή του δημοσκοπική «οροφή» δεν θα διατηρηθεί στην κάλπη, δίνοντας μεγάλη έμφαση στο κλείσιμο των τραπεζών, επί διακυβέρνησής του.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη λέει χαρακτηριστικά, ότι «δεν το έχει», ενώ θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει στελέχη με μεγαλύτερες δυνατότητες, όπως ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου. Παράλληλα, εκτιμά ότι η Μαρία Καρυστιανού «αδυνάτισε» πολιτικά και χαρακτηρίζει τον Βελόπουλο, ως πολιτικό «με μεγάλο πλεόνασμα ευφυΐας αλλά και μεγάλο έλλειμμα σοβαρότητας».

Αντώνης Σαμαράς: Η προσωπική αντιπαράθεση με τον Μητσοτάκη και το ενδεχόμενο νέου κόμματος

«Ο Σαμαράς επιτίθεται στον Μητσοτάκη από γινάτι. Αν υπήρχε τώρα μια διαθέσιμη θέση όπως αυτή του Επιτρόπου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά» πρόσθεσε ο κ. Καρατζαφέρης. Πιστεύει ότι έχει ένα καλό οικόπεδο τίποτε άλλο. Ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή» είπε ο Γιώργος Καρατζαφέρης.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η σημερινή στάση του πρώην πρωθυπουργού μπορεί να λειτουργεί αρχικά ως μέσο πολιτικής πίεσης, χωρίς όμως να αποκλείει την τελική απόφαση για τη δημιουργία κόμματος.

«Πιστεύω ότι μέχρι τώρα εκβιάζει. Όμως στο τέλος τελικά θα το κάνει. Δηλαδή σου λέει ο Μητσοτάκης, να μου δώσει το οτιδήποτε δεν πρόκειται» είπε.

Υπάρχει άραγε πιθανότητα να συγκυβερνήσει η ΝΔ με τον κ .Σαμαρά εάν φύγει ο Μητσοτάκης και είναι άλλος πρωθυπουργός;

«Αυτά είναι τρίχες. Να θυμίσω ότι ο κ. Σαμαράς πήρε ένα κόμμα κραταιό και το πήγε στο 18%. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το χαμηλότερο ποσοστό της ΝΔ. Αυτό είναι επίτευγμα του Αντώνη Σαμαρά.

Στο επίμαχο ερώτημα εάν θα είναι πρόβλημα για τον Μητσοτάκη εάν τελικά προβεί στην δημιουργία κόμματος ο ΑντώνηςΣαμαράς, ο κ.Καρατζαφέρης, τοποθετείται ως εξής:

«Το κόμμα του Σαμαρά το βλέπω να κινείται γύρω στο 5%. Θα πάρει κόσμο όχι μόνο από ΝΔ, αλλά από Βελόπουλο, Λατινοπούλου, από όλους αυτούς. Όλοι αυτοί θα έχουν πρόβλημα.

«Εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο εγώ δεν είμαι η ΝΔ είμαι η παράταξη, πώς θα κερδίσουμε τις εκλογές και να μην πέσουμε σε παγίδες».

Το παρασκήνιο της μετακίνησης στελεχών του ΛΑΟΣ στη ΝΔ

Ιδιαίτερη θέση στην παρέμβαση καταλαμβάνει και η ιστορία της αποχώρησης του Γιώργου Καρατζαφέρη, από την κυβέρνηση και η μετέπειτα μετακίνηση στελεχών του ΛΑΟΣ προς τη Νέα Δημοκρατία.

Ο ίδιος περιγράφει μια συμφωνία που, όπως υποστηρίζει, είχε γίνει με τον Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με την οποία οι δύο πλευρές δεν θα επιχειρούσαν να αποσπάσουν στελέχη η μία από την άλλη.

«Δεν έχει μπέσα»

«Όταν εγώ αποχώρησα διότι δεν συμφωνούσα με τους όρους του PSI, ο Σαμαράς με έπιασε και μου είπε «πες δύο καλές κουβέντες γιατί έμεινα πίσω, θα εκτεθώ και θα πω κι εγώ για σένα». Μέσα είχαμε συμφωνήσει ότι δεν θα πειράξουμε ο ένας στελέχη του άλλου. Εκεί που μου έλεγε να μην πειράξουμε στελέχη ο ένας του άλλου και αυτός είχε δίπλα του τον Άδωνι και τον Βορίδη. Εγώ δεν το ήξερα αυτό .Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μπέσα» τόνισε ο Γιώργος Καρατζαφέρης.

«Ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός, τουλάχιστον στα εθνικά και εξωτερικά θέματα»

«Ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός, τουλάχιστον στα εθνικά και εξωτερικά θέματα. Πού ήταν η Ελλάδα το 2019 απέναντι στην Τουρκία; «Ήταν ο Τούρκος που έλεγε« θα έρθω ένα βράδυ σε ένα νησί .Τώρα δεν τα λέει αυτά γιατί ο Μητσοτάκης το 2019 πήρε μία χούφτα hypnostendon και πήγε να τον συναντήσει. Και τον πότισε με hypnostendon να το καταλάβει ο λαός.

Τώρα έχουμε πολεμικά πλοία, αεροπλάνα, τώρα έχουμε γαλλικά αεροπλάνα τώρα έχουμε αμερικάνικα αεροπλάνα και τώρα ο Ερντογάν τα έχασε. Ξύπνησε μία στιγμή και βρήκε μία υπεροπλία της Ελλάδος. Κάνουμε και τη συμμαχία με το Ισραήλ, το οποίο αν μου επιτρέπετε θα πω με σεμνότητα ότι είμαι ο ανάδοχος τότε επί Γεωργίου Παπανδρέου ρωτήστε τον, Τώρα λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι μόνη της έχω την αίσθηση ότι σε αυτό το deal που έχει γίνει, υπάρχει χώρος και για τον Ιάσονα. Υπάρχει η δυνατότητα να φέρουμε τον Ιάσονα στο σήμερα» είπε ο Γιώργος Καρατζαφέρης.

Η τοποθέτηση αυτή αποδίδει στον πρωθυπουργό ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στα ζητήματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και διεθνών συμμαχιών. Παράλληλα, επιχειρεί να αναδείξει τη μεταβολή των γεωπολιτικών δεδομένων στην Ανατολική Μεσόγειο και την ενίσχυση των ελληνικών αμυντικών δυνατοτήτων.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική επικαιρότητα αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Καρατζαφέρη, έναν από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός διαθέτει ένα σημαντικό πολιτικό πλεονέκτημα: είναι αναγνωρίσιμος, έχει κυβερνητική εμπειρία και έχει ήδη δοκιμαστεί εκλογικά.

«Ο Τσίπρας «περπατάει» υπό την εξής έννοια, είναι γνωστός και έχει δοκιμαστεί. Την προηγούμενη φορά όμως μας έκλεισε τις τράπεζες, τώρα θέλει να μας κλείσει τα σπίτια;». Δεν το καταλαβαίνω. Είναι σαν κι αυτόν που χωρίζεις και μετά από 2-3 χρόνια τον ξαναπαντρεύεσαι. Ε, είσαι βλάκας. Για τα ποσοστά, δε, του πρώην πρωθυπουργού του ΣΥΡΙΖΑ είπε «η οροφή του είναι εκεί που έχει πάει τώρα. Στις εκλογές όμως θα υποχωρήσει», δεν θα είναι στο 15-16%».

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ

Στο ΠΑΣΟΚ, ο Καρατζαφέρης ασκεί κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, θεωρώντας ότι δεν διαθέτει, κατά την εκτίμησή του, το απαιτούμενο πολιτικό εκτόπισμα,για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Δεν το έχει Είναι μέχρι εκεί. Σε μία Εθνική Ελλάδος θα μπορούσαμε να έχουμε τον Γερουλάνο την Διαμαντοπούλου, και τη Γιαννακοπούλου και τον Κωνσταντινόπουλο και τη Μιλένα. Εχει ανθρώπους .Ο Κωνσταντινόπουλος έφυγε αλλά έχω την αίσθηση ότι θα τον ξαναδούμε μπροστά μας».

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή δεν περιορίζεται στην κριτική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, ο Καρατζαφέρης αναγνωρίζει την ύπαρξη ενός ευρύτερου στελεχιακού δυναμικού στο κόμμα, το οποίο θεωρεί ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο.

Για τη Μαρία Καρυστιανού

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης αναφέρεται και στη Μαρία Καρυστιανού, αξιολογώντας την πολιτική της δυναμική και εντοπίζοντας, κατά την άποψή του, συγκεκριμένες επιλογές που περιόρισαν την απήχησή της.

«Η Καρυστιανού «αδυνάτισε» απότομα. Τα λάθη της ήταν ότι έκανε πέρα τον Φαραντούρη τον οποίο θεωρώ το καλύτερο μυαλό της Αριστεράς και τον Καραχάλιο ο οποίος είναι οργανωτικός, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Εάν είχε και κάποιους άλλους πολιτικούς δίπλα ίσως έκανε κάτι. Τώρα δεν υπάρχει», είπε.

Για τον Κυριάκο Βελόπουλο

Στην εκτίμηση του Καρατζαφέρη, ο Βελόπουλος διαθέτει σημαντικές πολιτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, όμως το βασικό του πρόβλημα βρίσκεται στη συγκρότηση και στην πολιτική αξιοπιστία του εγχειρήματός του.

«Ο Βελόπουλος είναι μεγάλο πλεόνασμα ευφυίας αλλά και μεγάλο έλλειμμα σοβαρότητας. Του έλεγα εδώ και καιρό «Σοβαρέψου βρες ανθρώπους, και δεν το έκανε. Τώρα πώς θα μπορέσει ο Μητσοτάκης να πάει σε ένα πράγμα σαν αυτό που είναι ο Βελόπουλος;» τόνισε.

«Εγώ δεν είμαι ΝΔ, είμαι η παράταξη»

Η τελική αποτίμηση του Καρατζαφέρη, πάντως, δεν περιορίζεται στην τύχη ενός συγκεκριμένου κόμματος. Αντιθέτως, θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της συνοχής της ευρύτερης παράταξης και της ανάγκης να αποφευχθούν πολιτικές κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κατακερματισμό.

Η βασική του προειδοποίηση είναι χαρακτηριστική:

«Εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο εγώ δεν είμαι η ΝΔ είμαι η παράταξη, πως θα κερδίσουμε τις εκλογές. μην πέσουμε σε παγίδες.

Υπό αυτή την οπτική, η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν παρουσιάζεται απλώς ως σύγκρουση μεταξύ κομματικών αρχηγών. Παρουσιάζεται ως μια ευρύτερη μάχη για την πολιτική ηγεμονία, στην οποία οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, οι εσωτερικές ισορροπίες, οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί και η στάση των ψηφοφόρων της ευρύτερης κεντροδεξιάς θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα.