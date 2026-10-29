Λασίθι: Στο νοσοκομείο 57χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα σε αγρόκτημα

Στο νοσοκομείο Ιεράπετρας διακομίστηκε το πρωί της Πέμπτης ένας 57χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά σε αγρόκτημα κοντά στο Κάτω Χωριό. Ο άνδρας φέρεται να αυτοτραυματίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φέροντας τραύμα στο αριστερό ημιθωράκιο χωρίς να χαρακτηρίζεται πολύ σοβαρό. Την προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας διακομίστηκε το πρωί της Πέμπτης (29/10) ένας 57χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά σε αγρόκτημα κοντά στο Κάτω Χωριό.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αυτοτραυματίστηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.
  • Το τραύμα του στο αριστερό ημιθωράκιο δεν χαρακτηρίζεται πολύ σοβαρό και διακομίστηκε σε καλή κατάσταση, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σο νοσοκομείο της Ιεράπετρας διακομίστηκε το πρωί της Πέμπτης (29/10) ένας 57χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά σε αγρόκτημα, κοντά στο Κάτω Χωριό.

Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του άνδρα περίπου στις 8 το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Νέας Κρήτης, ο 57χρονος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε με καραμπίνα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τραύμα του δεν χαρακτηρίζεται πολύ σοβαρό, αν και βρίσκεται στο αριστερό ημιθωράκιο, κοντά στην καρδιά. Διακομίστηκε σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου θα παραμείνει για εξετάσεις και νοσηλεία.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.

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