Λασίθι: Στο νοσοκομείο 57χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα σε αγρόκτημα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σο νοσοκομείο της Ιεράπετρας διακομίστηκε το πρωί της Πέμπτης (29/10) ένας 57χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά σε αγρόκτημα, κοντά στο Κάτω Χωριό.

Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του άνδρα περίπου στις 8 το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Νέας Κρήτης, ο 57χρονος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε με καραμπίνα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τραύμα του δεν χαρακτηρίζεται πολύ σοβαρό, αν και βρίσκεται στο αριστερό ημιθωράκιο, κοντά στην καρδιά. Διακομίστηκε σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου θα παραμείνει για εξετάσεις και νοσηλεία.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.