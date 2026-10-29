Θεσσαλονίκη: Φρίκη προκαλεί η καταγγελία 41χρονου για βιασμό από 6 άνδρες – Τον βιντεοσκόπησαν, τον μαχαίρωσαν και τον έριξαν στη θάλασσα

Ένας 41χρονος κατήγγειλε στη Θεσσαλονίκη ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από έξι άνδρες, οι οποίοι τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τον βιντεοσκόπησαν και τον έριξαν στη θάλασσα. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου συνέλαβαν δύο άτομα ηλικίας 40 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φρίκη προκαλεί η καταγγελία ενός 41χρονου στη Θεσσαλονίκη ότι έπεσε θύμα βιασμού από 6 άτομα, τα οποία τον βιντεοσκόπησαν, τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο και τον έριξαν στη θάλασσα.
  • Αστυνομικοί συνέλαβαν στους Αμπελόκηπους δύο άτομα ηλικίας 40 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των Νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Ο 41χρονος μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φρίκη προκαλεί η καταγγελία ενός 41χρονου στη Θεσσαλονίκη ότι έπεσε θύμα βιασμού από 6 άνδρες και αφού τον τραυμάτισαν και με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τον επιβίβασαν σε δίκυκλο και τον έριξαν στη θάλασσα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, εντόπισαν το πρωί της Τετάρτης (28/10) στην περιοχή των Αμπελοκήπων δύο άτομα ηλικίας 40 και 34 ετών, τα οποία και συνέλαβαν. Σε βάρος τους σχημάτισαν δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση των Νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όπως κατήγγειλε ο 41χρονος, τα ξημερώματα της 27ης Οκτωβρίου, σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, 6 άτομα χρησιμοποιώντας βία, προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του, με έναν εξ’ αυτών να βιντεοσκοπεί και άλλον να τον τραυματίζει στο χέρι με αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, αφού τον επιβίβασαν σε δίκυκλο, τον μετέφεραν στο κέντρο της πόλης, όπου τον έριξαν στη θάλασσα.

Ο καταγγέλλων, μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Οι συλληφθέντες, μαζί με τη σχετική δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα οδηγηθούν και θα υποβληθεί αντίστοιχα στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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