Θεσσαλονίκη: Φρίκη προκαλεί η καταγγελία 41χρονου για βιασμό από 6 άνδρες – Τον βιντεοσκόπησαν, τον μαχαίρωσαν και τον έριξαν στη θάλασσα

Φρίκη προκαλεί η καταγγελία ενός 41χρονου στη Θεσσαλονίκη ότι έπεσε θύμα βιασμού από 6 άνδρες και αφού τον τραυμάτισαν και με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τον επιβίβασαν σε δίκυκλο και τον έριξαν στη θάλασσα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, εντόπισαν το πρωί της Τετάρτης (28/10) στην περιοχή των Αμπελοκήπων δύο άτομα ηλικίας 40 και 34 ετών, τα οποία και συνέλαβαν. Σε βάρος τους σχημάτισαν δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση των Νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όπως κατήγγειλε ο 41χρονος, τα ξημερώματα της 27ης Οκτωβρίου, σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, 6 άτομα χρησιμοποιώντας βία, προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του, με έναν εξ’ αυτών να βιντεοσκοπεί και άλλον να τον τραυματίζει στο χέρι με αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, αφού τον επιβίβασαν σε δίκυκλο, τον μετέφεραν στο κέντρο της πόλης, όπου τον έριξαν στη θάλασσα.

Ο καταγγέλλων, μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Οι συλληφθέντες, μαζί με τη σχετική δικογραφία που σχηματίσθηκε, θα οδηγηθούν και θα υποβληθεί αντίστοιχα στον αρμόδιο Εισαγγελέα.