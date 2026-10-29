Καλιφόρνια: Γύρισε νωρίτερα από τη δουλειά και βρήκε τον εραστή της γυναίκας του στο κρεβάτι – Τον μαχαίρωσε μπροστά στα δύο τους παιδιά

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Ένα άγριο έγκλημα με θύμα έναν 28χρονο άνδρα εκτυλίχθηκε στην Καλιφόρνια, όταν ο σύζυγος επέστρεψε νωρίτερα από την εργασία του και τη γυναίκα του με τον εραστή της στο ίδιο δωμάτιο.

Η φονική επίθεση σημειώθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονταν στο ίδιο κρεβάτι την ώρα της επίθεσης.

Αιματηρή επίθεση στο Άναχαϊμ

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της περιφέρειας Όραντζ, ο 34χρονος Ισμαέλ Πινέντα Λόπεζ κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τον 28χρονο Νίκολας Γκάρσια στις 24 Οκτωβρίου, μέσα στο ίδιο του το σπίτι στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνια.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 34χρονος επέστρεψε νωρίτερα από τη δουλειά του και βρήκε τον Γκάρσια στο υπνοδωμάτιο με τα εσώρουχα, στο ίδιο κρεβάτι με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά — ένα κοριτσάκι 2 ετών και ένα αγοράκι 4 ετών.

Ismael Pinedalopez has been charged with murder after allegedly stabbing a romantic rival to death after discovering him in bed with his wife in his Anaheim home. https://t.co/ew4DRXFGAv — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) October 28, 2026



Σε κατάσταση αμόκ, ο Πινέντα Λόπεζ ανέσυρε έναν σουγιά και έπληξε το θύμα «πολλαπλές φορές».

Ο 28χρονος Γκάρσια υπέκυψε στα τραύματά του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου, ενώ η σύζυγος και τα δύο ανήλικα παιδιά δεν υπέστησαν σωματικές βλάβες, αναφέρει η New York Post.

Ο Εισαγγελέας της Περιφέρειας, Τοντ Σπίτζερ, δήλωσε συντετριμμένος για την παρουσία των παιδιών στο συμβάν.

«Η βία δεν είναι ποτέ η απάντηση και είναι αληθινά σπαρακτικό το γεγονός ότι αυτά τα μικρά παιδιά αναγκάστηκαν να γίνουν μάρτυρες μιας τόσο φρικτής πράξης βαναυσότητας από τον ίδιο τους τον πατέρα, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 34χρονος συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βαθμό κακουργήματος, ενώ βαρύνεται επιπλέον με την κατηγορία της παράνομης οπλοχρησίας.

Κατά την απαγγελία κατηγοριών την Τρίτη, έγινε γνωστό ότι αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης από 26 χρόνια έως ισόβια, εφόσον καταδικαστεί για το σύνολο των κατηγοριών.