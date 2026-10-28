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Νότιο Πήλιο: Με βάρκα μεταφέρει η ΕΜΑΚ χτυπημένο κάτοικο από το αποκλεισμένο τμήμα του Πλατανιά – BINTEO

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον Πλατανιά του Νοτίου Πηλίου εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων, όπου το ρέμα παρέσυρε τα πάντα και κάτοικοι βρίσκονται αποκλεισμένοι. Άνδρες της ΕΜΑΚ κινητοποιήθηκαν με βάρκα της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά ηλικιωμένου ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι στην προσπάθειά του να ανοίξει φρεάτιο. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου.

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Πήλιο/μεταφορά τραυματισμένου με βάρκα
Πηγή: Gegonota News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στον Πλατανιά του Νοτίου Πηλίου λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων, με κατοίκους του οικισμού να παραμένουν αποκλεισμένοι καθώς τα νερά δεν έχουν υποχωρήσει.
  • Η ΕΜΑΚ κινητοποιήθηκε με βάρκα της Πυροσβεστικής για να μεταφέρει έναν τραυματισμένο ηλικιωμένο, ο οποίος αδυνατούσε να μετακινηθεί από το ένα μέρος του οικισμού στο άλλο.
  • Ο άνδρας χτύπησε στο πόδι του στην προσπάθειά του να ανοίξει φρεάτιο για να απομακρύνει τα νερά που μπήκαν στο σπίτι του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου.

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Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στον Πλατανιά του Νοτίου Πηλίου, λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων. Το ρέμα παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του. Οι κάτοικοι στο δεξί τμήμα του οικισμού είναι αποκλεισμένοι, καθώς τα νεράμ δεν έχουν υποχωρήσει και είναι αδύνατον να μετακινηθούν.

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Σύμφωνα με το Gegonota News, η ΕΜΑΚ κινητοποιήθηκε με βάρκα της Πυροσβεστικής, για να μεταφέρει έναν ηλικιωμένο, ο οποίος τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να περάσει από ένα μέρος του οικισμού στο άλλο.

 

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Ο ηλικιωμένος άντρας χτύπησε το πόδι του, στην προσπάθεια του να ανοίξει φρεάτιο και να απομακρύνει τα νερά που μπήκαν σπίτι του. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου.

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