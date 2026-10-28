Νότιο Πήλιο: Με βάρκα μεταφέρει η ΕΜΑΚ χτυπημένο κάτοικο από το αποκλεισμένο τμήμα του Πλατανιά – BINTEO

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Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στον Πλατανιά του Νοτίου Πηλίου, λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων. Το ρέμα παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του. Οι κάτοικοι στο δεξί τμήμα του οικισμού είναι αποκλεισμένοι, καθώς τα νεράμ δεν έχουν υποχωρήσει και είναι αδύνατον να μετακινηθούν.

Σύμφωνα με το Gegonota News, η ΕΜΑΚ κινητοποιήθηκε με βάρκα της Πυροσβεστικής, για να μεταφέρει έναν ηλικιωμένο, ο οποίος τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να περάσει από ένα μέρος του οικισμού στο άλλο.

Ο ηλικιωμένος άντρας χτύπησε το πόδι του, στην προσπάθεια του να ανοίξει φρεάτιο και να απομακρύνει τα νερά που μπήκαν σπίτι του. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου.