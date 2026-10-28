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Κωνσταντινούπολη: Εκδήλωση στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου – «Οι τουρκικές διεκδικήσεις δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο»

Στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ αναφέρθηκε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, υποστηρίζοντας ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Γενικό Προξενείο, μετά την πανηγυρική δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Πέραν και την κατάθεση στεφάνου παρουσία της ομογένειας.

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Πολιτική

Κούτρας Τουρκία
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο «τουρκολιβυκό μνημόνιο» και στα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, αναφέρθηκε σε ομιλία του για την 28η Οκτωβρίου ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας.
  • Ο Έλληνας Γενικός Πρόξενος υποστήριξε ότι «οι τουρκικές διεκδικήσεις δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο» και επέκρινε την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη βουλή της ανατολικής Λιβύης.
  • Η εκδήλωση στο Γενικό Προξενείο περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων και τήρηση ενός λεπτού σιγής, ενώ ολοκληρώθηκε με τους παρευρισκομένους να ψάλλουν τον Εθνικό Ύμνο.

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Στο «τουρκολιβυκό μνημόνιο» και στα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, αναφέρθηκε σε ομιλία του, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας.

Ο Έλληνας Γενικός Πρόξενος υποστήριξε ότι «οι τουρκικές διεκδικήσεις δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο» και επέκρινε την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη βουλή της ανατολικής Λιβύης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, συνέδεσε την πολιτική της Τουρκίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με τη σημερινή στάση ορισμένων συμμάχων έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, μετά την πανηγυρική δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Πέραν και την κατάθεση στεφάνου, παρουσία μελών της ομογένειας, Ελλήνων επισκεπτών, εκπαιδευτικών και μαθητών των ομογενειακών σχολείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εκδήλωση περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων και τήρηση ενός λεπτού σιγής, ενώ ολοκληρώθηκε με τους παρευρισκομένους να ψάλλουν από κοινού τον Εθνικό Ύμνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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