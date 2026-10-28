Ποια είναι η πρώην βουλευτής που θέλει να γίνει ηθοποιός – «Τα νέα ξεκινήματα είναι ο δρόμος για να επαναπροσδιορίσουμε τον εαυτό μας»

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Μια νέα σελίδα στη ζωή της ανοίγει η πρώην βουλευτής του ΜέΡΑ25 και του ΣΥΡΙΖΑ, Ναταλίας-Αγγελικής Αδαμοπούλου, η οποία αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής, όπως ανακοίνωσε μέσω των social media.

Η δικηγόρος, που έγινε γνωστή από την παρουσία της στην πολιτική σκηνή, γνωστοποίησε ότι έγινε δεκτή σε τρεις δραματικές σχολές, εκφράζοντας την επιθυμία της να εξερευνήσει έναν διαφορετικό χώρο και να ανακαλύψει νέες πτυχές του εαυτού της μέσα από την τέχνη του θεάτρου.

«Γιατί ηθοποιός σημαίνει αλήθεια. Γιατί μέσα από τον δρόμο αυτόν αναζητώ να έρθω σε επαφή με τις άγνωστες πτυχές του εαυτού μου», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή.

Η πολιτική διαδρομή της

Η Αγγελική-Ναταλία Αδαμοπούλου εξελέγη βουλευτής με το ΜέΡΑ25 το 2019. Την περίοδο 2022-2023 συνεργάστηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη συνέχεια παρέμεινε στο Κοινοβούλιο ως ανεξάρτητη βουλευτής.

Το τελευταίο διάστημα, το όνομά της έχει συνδεθεί με τις διαδικασίες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές.

Πλέον, η ίδια στρέφεται προς τον χώρο της υποκριτικής, επιλέγοντας να δοκιμαστεί σε ένα διαφορετικό επαγγελματικό πεδίο. Η αποδοχή της σε τρεις δραματικές σχολές αποτελεί το πρώτο βήμα σε αυτή τη νέα διαδρομή, με την ίδια να εκφράζει δημόσια την επιθυμία της να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Ναταλίας – Αγγελικής Αδαμοπούλου

«Μία καινούρια σελίδα ανοίγει στην ζωή μου και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για αυτό.

Τα νέα ξεκινήματα είναι ο δρόμος για να επαναπροσδιορίσουμε τον εαυτό μας.

Κατόπιν της συμμετοχής μου στις εισαγωγικές εξετάσεις για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης που διεξάγονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, έγινα δεκτή από τις εξής Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης:

Δραματική Σχολή ”Βεάκη”

Δραματική Σχολή ”Μοντέρνοι Καιροί”

Δραματική Σχολή Αθηνών “Γ. Θεοδοσιάδη”

Η εξέταση περιείχε: 1. Μονόλογο: ρόλος- ”Μαίρη” από το θεατρικό έργο, ”Η Φαλακρή Τραγουδίστρια” του Ευγένιου Ιονέσκο (θέατρο του παραλόγου)

2. Ποίημα: Άτιτλο από την ποιητική Συλλογή ”Βία του Βίου” του Τσιμάρα Τζανάτου

3.Τραγούδι: ”Άσμα Ασμάτων”, στίχοι του Ιάκωβου Καμπανέλλη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη

4. Αυτοσχεδιασμό

5. Θεωρια- Ιστορία Θεάτρου

Ευχαριστώ την ηθοποιό και διευθύντρια της Δραματικής Σχολής ”Μοντέρνοι Καιροί”, κ. Εβίτα Παπασπύρου για την πολύτιμη καθοδήγηση και συμβολή της στις τρεις εβδομάδες της προετοιμασίας μου.

Ήταν επίσης τιμή και χαρά μου που μέσα από τη διαδικασία αυτή γνώρισα σε μάθημα του αυτοσχεδιασμού την ηθοποιό και επίσης διδάσκουσα στην Δραματική Σχολή “Μοντέρνοι Καιροί”, κ. Ζωή Ρηγοπούλου.

Γιατί ηθοποιός σημαίνει αλήθεια.

Γιατί μέσα από τον δρόμο αυτόν αναζητώ να έρθω σε επαφή με τις άγνωστες πτυχές του εαυτού μου.

Γιατί κατά τη ρήση του μεγάλου εικαστικού και μουσικού, Στάθη Λογοθέτη ”Η τέχνη είναι μία βιολογική αναγκαιότητα»