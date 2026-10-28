«Δεν θα ήταν ηθικό»: Γιατί ο βιογράφος της Κιμ Καρντάσιαν αρνήθηκε να πάρει συνέντευξη από τον Κάνιε Γουέστ

Τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μην πάρει συνέντευξη από τον Κάνιε Γουέστ για τη νέα βιογραφία της Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ο συγγραφέας Τζόναθαν Βαν Μίτερ, εξηγώντας ότι ανησύχησε για το κατά πόσο θα ήταν ηθικά ορθό να συνομιλήσει μαζί του, δεδομένων των προβλημάτων ψυχικής υγείας που έχουν αναφερθεί δημόσια.

Το βιβλίο «Citizen Kim», το οποίο κυκλοφόρησε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε περίπου 50 ώρες συνεντεύξεων με την Καρντάσιαν, σε μια διαδικασία που διήρκεσε πέντε χρόνια. Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, ο Βαν Μίτερ εξήγησε ότι αρχικά η επιχειρηματίας θεωρούσε δεδομένο πως ο πρώην σύζυγός της θα συμμετείχε στο εγχείρημα.

«Η Κιμ αρχικά είπε: “Φυσικά και θα σου μιλήσει”. Όμως, καθώς η συμπεριφορά του γινόταν όλο και πιο ανησυχητική, δεν πίστευα ότι θα ήταν ηθικό να πάρω συνέντευξη από κάποιον εν μέσω κρίσης ψυχικής υγείας», ανέφερε.

Ο συγγραφέας θυμήθηκε, μάλιστα, μια προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία που επηρέασε την απόφασή του, τονίζοντας ότι δεν ήθελε να επαναλάβει μια κατάσταση στην οποία αμφισβητούσε κατά πόσο ο συνομιλητής του μπορούσε να συναινέσει ουσιαστικά στη συνέντευξη.

Ο Βαν Μίτερ αναφέρθηκε επίσης στις αντισημιτικές δηλώσεις του Γουέστ, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια και οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στη διακοπή της συνεργασίας του με μεγάλες εταιρείες.

Όπως εξήγησε, όταν ο ράπερ άρχισε να εκφράζει ανοιχτά αντισημιτικές απόψεις, φοβήθηκε ότι η παρουσία του θα μπορούσε να επισκιάσει το περιεχόμενο της βιογραφίας.

«Ήταν κεντρικό πρόσωπο στη ζωή της και ξαφνικά έγινε παρίας. Όμως η Κιμ κατάφερε να διαχωρίσει τη θέση της από αυτό και, κατά κάποιον τρόπο, η απουσία του επέτρεψε να παραμείνει η δική της ιστορία στο επίκεντρο», σημείωσε.

Ο συγγραφέας πρόσθεσε ότι είχε ακούσει πως ο Γουέστ θα μπορούσε να μιλά επί ώρες σε μια συνέντευξη, διευκρινίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν χρειαζόμουν επτά συνεχόμενες ώρες με τον Κάνιε Γουέστ».

Kim Kardashian Biographer Explains Why He Didn’t Interview Kanye West for New Book Citizen Kim https://t.co/32Nb0LomIz — People (@people) October 27, 2026

Ο Γουέστ έχει δηλώσει δημόσια ότι έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή. Τον Ιανουάριο, σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στη Wall Street Journal, εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τις πράξεις και τις δηλώσεις του, δεσμευόμενος να αναλάβει την ευθύνη και να προχωρήσει σε θεραπεία και ουσιαστική αλλαγή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κατάσταση της ψυχικής του υγείας δεν δικαιολογεί όσα έκανε.

Στη βιογραφία, η Κιμ Καρντάσιαν μιλά και για τη δύσκολη σχέση που διατηρεί με τον πρώην σύζυγό της, με βασική προτεραιότητα την προστασία των τεσσάρων παιδιών τους: της Νορθ, του Σεντ, του Σικάγο και του Ψαλμ.

«Θα παραμερίσω όλα τα φρικτά πράγματα που έχει πει για μένα, ώστε τα παιδιά να μπορούν να βλέπουν τον πατέρα τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να ανησυχεί για εκείνον.

Kim Kardashian says her household goes into “lockdown” to shield her four children from negative news coverage about their father, Kanye West. In a new biography, “Citizen Kim,” she reveals the family turns off TVs, radio and other sources of live news when headlines about West intensify, adding that she still makes up explanations to protect their view of him. 📷 Getty — Complex (@Complex) October 27, 2026

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ παντρεύτηκαν το 2014 και χώρισαν το 2022. Παρά τις εντάσεις που έχουν καταγραφεί δημόσια στη μεταξύ τους σχέση, η ίδια περιγράφει την προσπάθειά της να διατηρήσει ανοιχτό τον δρόμο επικοινωνίας του πατέρα με τα παιδιά τους.

Ο Τζόναθαν Βαν Μίτερ, ο οποίος είχε γράψει δύο μεγάλα αφιερώματα για την Καρντάσιαν το 2019, έχει δηλώσει ότι στόχος του ήταν να παρουσιάσει μια πιο σύνθετη εικόνα της προσωπικότητάς της, πέρα από τη δημόσια εικόνα που τη συνοδεύει.

Όπως έχει εξηγήσει, ήθελε να καταγράψει την πορεία της προς την επιτυχία, αλλά και να αναδείξει όσα η ιστορία της αποκαλύπτει για τη σύγχρονη κοινωνία και τη διασημότητα.