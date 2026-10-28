Επιμένει ο Νετανιάχου: «Ιστορική ευκαιρία» στο Ισραήλ να εξαλείψει με τον Τραμπ την απειλή του Ιράν

Ως «ιστορική, μοναδική ευκαιρία» για την οριστική εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής του Ιράν περιέγραψε τη συνεργασία του Ισραήλ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές. Η τοποθέτησή του αυτή προκάλεσε επικρίσεις από την αντιπολίτευση και στρατιωτικούς, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι αξιοποιεί ζητήματα εθνικής ασφάλειας για πολιτικούς σκοπούς.

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Διεθνή Νέα

Επιμένει ο Νετανιάχου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ως «ιστορική, μοναδική ευκαιρία» για την οριστική εξάλειψη της ιρανικής απειλής περιέγραψε τη συνεργασία του Ισραήλ με τον Ντόναλντ Τραμπ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε θέσει την ιρανική απειλή στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας, υπογραμμίζοντας επανειλημμένα την ανάγκη αντιμετώπισής της.
  • Η στάση του προκάλεσε επικρίσεις από την αντιπολίτευση αλλά και από στρατιωτικούς, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι αξιοποιεί ζητήματα εθνικής ασφάλειας για πολιτικούς σκοπούς.

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Ως «ιστορική, μοναδική ευκαιρία» για την οριστική εξάλειψη της ιρανικής απειλής περιέγραψε τη συνεργασία του Ισραήλ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγες ώρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

«Το Ισραήλ έχει στα χέρια του ιστορική, μοναδική ευκαιρία, μαζί με τον εταίρο μας, τον πρόεδρο Τραμπ, να εξαλείψει οριστικά την υπαρξιακή απειλή του Ιράν», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου είχε θέσει την ιρανική απειλή στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας, υπογραμμίζοντας επανειλημμένα την ανάγκη αντιμετώπισής της.

Η στάση του, ωστόσο, προκάλεσε επικρίσεις από την αντιπολίτευση, αλλά και από στρατιωτικούς, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι αξιοποιεί ζητήματα εθνικής ασφάλειας για πολιτικούς σκοπούς.

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