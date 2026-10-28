Οργή στο Περού για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των εξαναγκαστικών στειρώσεων επί Αλμπέρτο Φουχιμόρι

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Η περουβιανή εισαγγελία έθεσε στο αρχείο την υπόθεση των εξαναγκαστικών στειρώσεων χιλιάδων αυτοχθόνων γυναικών κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Αλμπέρτο Φουχιμόρι, κρίνοντας ότι τα αδικήματα έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με απόφαση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Για την απόφασή της, η εισαγγελική αρχή επικαλέστηκε νόμο του 2024, ο οποίος αποκλείει τον χαρακτηρισμό πράξεων που τελέστηκαν πριν από τον Ιούλιο του 2002 ως εγκλημάτων πολέμου ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Το συγκεκριμένο νομοθέτημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι το χαρακτηρίζουν νόμο που κατοχυρώνει την «ατιμωρησία».

Οι εισαγγελείς εξέταζαν προσφυγές 4.172 γυναικών, που κατήγγειλαν ότι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς εξαιτίας των επεμβάσεων εξαναγκαστικής στείρωσης, που είχαν στοιχίσει τη ζωή άλλων τουλάχιστον πέντε.

Η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, έχει εκτιμήσει πως η πρακτική αυτή θα μπορούσε να αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Οι στειρώσεις ανάγονται στην περίοδο της προεδρίας του Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), η κυβέρνηση του οποίου διέψευδε πάγια πως διεξήγαγε τέτοια εκστρατεία.

Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν αυτόχθονες, φτωχές κάτοικοι της περουβιανής επαρχίας.

«Είμαστε απόλυτα αγανακτισμένες για την απόφαση αυτή, θα καταθέσουμε προσφυγή σε ανώτερο εισαγγελέα ώστε να μελετηθεί» το κατά πόσον μπορούσε η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο, τόνισε στο AFP η Ροσίο Σίλβα-Σαντιστέμπαν, διευθύντρια της φεμινιστικής οργάνωσης Demus.

Η απόφαση απαλλάσσει 52 υπόπτους, ανάμεσά τους τρεις άλλοτε υπουργούς Υγείας του Αλμπέρτο Φουχιμόρι, πατέρα της νυν προέδρου Κέικο Φουχιμόρι.

Η εθνική συντονίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στηλίτευσε την παραγραφή, καλώντας την εισαγγελία να αναθεωρήσει την απόφασή της.

Η ίδια υπενθύμισε ετυμηγορία τον Μάρτιο του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όταν ο θεσμός ανακήρυξε τη «διεθνή ευθύνη του περουβιανού κράτους» για τον θάνατο το 1997 γυναίκας η οποία είχε υποστεί εξαναγκαστική στείρωση, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Καταδικασμένος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ο Αλμπέρτο Φουχιμόρι πέθανε το 2024. Του είχε απονεμηθεί χάρη, με την επίκληση «ανθρωπιστικών» λόγων, το 2018, από τον τότε πρόεδρο Πέδρο Πάμπλο Κουτσίνσκι.