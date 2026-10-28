LIVE – Οι εκλογές θρίλερ στο Ισραήλ

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Στις 57 έδρες διαμορφώνεται η δύναμη του μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Ισραήλ, με την καταμέτρηση να έχει φτάσει στο 41,9% των εκλογικών τμημάτων.

Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν από τους Times of Israel στις 05:58 το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.

Το μπλοκ της αντιπολίτευσης, υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, συγκεντρώνει 47 έδρες, ενώ τα δύο αραβικά κόμματα, η Κοινή Λίστα και το Ra’am, καταλαμβάνουν συνολικά 16 έδρες.

Με βάση την έως τώρα καταμέτρηση, η προσωρινή κατανομή των 120 εδρών της Κνεσέτ έχει ως εξής:

Μπλοκ Νετανιάχου: 57 έδρες

57 έδρες Μπλοκ Άιζενκοτ: 47 έδρες

47 έδρες Αραβικά κόμματα: 16 έδρες

Παρά το προβάδισμα των δέκα εδρών έναντι του αντιπολιτευτικού μπλοκ, ο Νετανιάχου δεν εξασφαλίζει προς το παρόν κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Για να φτάσει τις 61 έδρες, που απαιτούνται για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας στην Κνεσέτ, το μπλοκ του χρειάζεται ακόμη τέσσερις.

Την ίδια ώρα, τρία κόμματα εξακολουθούν να κινούνται κάτω από το εκλογικό όριο του 3,25%: το κόμμα των Εφέδρων με 2,7%, το People of Israel με 1,8% και το Charedi Public με 0,3%.

Η κατανομή των εδρών παραμένει προσωρινή, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται. Σε επόμενο στάδιο θα προστεθούν και οι ψήφοι που περιλαμβάνονται σε διπλούς φακέλους, μεταξύ των οποίων οι ψήφοι των στρατιωτών. Η ενσωμάτωσή τους ενδέχεται να επηρεάσει τους τελικούς συσχετισμούς δυνάμεων στο ισραηλινό κοινοβούλιο.