LIVE – Οι εκλογές θρίλερ στο Ισραήλ

Στις 57 έδρες διαμορφώνεται η δύναμη του μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου έναντι 47 εδρών του μπλοκ του Γκάντι Άιζενκοτ, με την καταμέτρηση των εκλογών στο Ισραήλ να φτάνει στο 41,9%. Παρά το προβάδισμα, ο Νετανιάχου χρειάζεται ακόμη τέσσερις έδρες για να φτάσει το όριο των 61 εδρών που απαιτείται για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας στην Κνεσέτ. Η κατανομή παραμένει προσωρινή, καθώς εκκρεμεί η ενσωμάτωση των ψήφων σε διπλούς φακέλους, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτών.

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Ισραήλ: Στις 57 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου, στις 47 έδρες το μπλοκ Άιζενκοτ με καταμετρημένο το 41,9%
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις 57 έδρες διαμορφώνεται η δύναμη του μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, με την καταμέτρηση να έχει φτάσει στο 41,9% των εκλογικών τμημάτων.
  • Παρά το προβάδισμα έναντι του μπλοκ του Γκάντι Άιζενκοτ που συγκεντρώνει 47 έδρες, ο Νετανιάχου χρειάζεται ακόμη τέσσερις έδρες για να φτάσει τις 61 που απαιτούνται για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας στην Κνεσέτ.
  • Η κατανομή των εδρών παραμένει προσωρινή, καθώς σε επόμενο στάδιο θα προστεθούν και οι ψήφοι που περιλαμβάνονται σε διπλούς φακέλους, μεταξύ των οποίων οι ψήφοι των στρατιωτών.

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Εκλογές – θρίλερ στο Ισραήλ με τους δημοσκόπους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια αμφίρροπη μάχη. Νετανιάχου και Άιζενκοτ περιμένουν την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων προκειμένου να βγει ο νικητής.

Οι τελευταίες εξελίξεις

  • Ισραήλ: Πολιτικό θρίλερ μετά τις εκλογές – Τα πέντε σενάρια για την επόμενη κυβέρνηση και η μάχη Νετανιάχου – Άιζενκοτ

    – Πολιτικό θρίλερ διαμορφώνεται στο Ισραήλ μετά τις εκλογές, καθώς τα exit polls δεν δίνουν σε κανένα από τα δύο στρατόπεδα την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

    – Το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου αναδεικνύεται πρώτο κόμμα, ωστόσο ο συνασπισμός που τον στηρίζει συγκεντρώνει μόλις 51 έως 52 έδρες έναντι των 61 που απαιτούνται στην Κνεσέτ.

    – Στο τραπέζι βρίσκονται πέντε διαφορετικά σενάρια για την επόμενη ημέρα, από τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας ή εθνικής ενότητας έως τη διεξαγωγή νέων εκλογών.

Στις 57 έδρες διαμορφώνεται η δύναμη του μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Ισραήλ, με την καταμέτρηση να έχει φτάσει στο 41,9% των εκλογικών τμημάτων.

Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν από τους Times of Israel στις 05:58 το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.

Το μπλοκ της αντιπολίτευσης, υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, συγκεντρώνει 47 έδρες, ενώ τα δύο αραβικά κόμματα, η Κοινή Λίστα και το Ra’am, καταλαμβάνουν συνολικά 16 έδρες.

Με βάση την έως τώρα καταμέτρηση, η προσωρινή κατανομή των 120 εδρών της Κνεσέτ έχει ως εξής:

  • Μπλοκ Νετανιάχου: 57 έδρες
  • Μπλοκ Άιζενκοτ: 47 έδρες
  • Αραβικά κόμματα: 16 έδρες

Παρά το προβάδισμα των δέκα εδρών έναντι του αντιπολιτευτικού μπλοκ, ο Νετανιάχου δεν εξασφαλίζει προς το παρόν κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Για να φτάσει τις 61 έδρες, που απαιτούνται για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας στην Κνεσέτ, το μπλοκ του χρειάζεται ακόμη τέσσερις.

Την ίδια ώρα, τρία κόμματα εξακολουθούν να κινούνται κάτω από το εκλογικό όριο του 3,25%: το κόμμα των Εφέδρων με 2,7%, το People of Israel με 1,8% και το Charedi Public με 0,3%.

Η κατανομή των εδρών παραμένει προσωρινή, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται. Σε επόμενο στάδιο θα προστεθούν και οι ψήφοι που περιλαμβάνονται σε διπλούς φακέλους, μεταξύ των οποίων οι ψήφοι των στρατιωτών. Η ενσωμάτωσή τους ενδέχεται να επηρεάσει τους τελικούς συσχετισμούς δυνάμεων στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

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