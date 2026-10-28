Νταν Πέρι στο Al Jazeera: «Δύσκολο να τηρήσει τη δέσμευσή του» – Το σενάριο συνεργασίας Άιζενκοτ με τα αραβικά κόμματα και η μάχη για την επόμενη κυβέρνηση στο Ισραήλ

Δύσκολη εξίσωση αποτελεί για τον Γκάντι Άιζενκοτ και την ισραηλινή αντιπολίτευση το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα, καθώς η προοπτική απομάκρυνσης του Μπενιαμίν Νετανιάχου από την εξουσία δοκιμάζει τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις. Σύμφωνα με τον αναλυτή Νταν Πέρι, η ισχυρή επιθυμία τερματισμού της πρωθυπουργίας Νετανιάχου ενδέχεται να υπερισχύσει των υποσχέσεων, εφόσον τα δύο αραβικά κόμματα έχουν ήδη καταστήσει σαφές ότι θα προτείνουν τον Άιζενκοτ για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

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Νταν Πέρι στο Al Jazeera: «Δύσκολο να τηρήσει τη δέσμευσή του»
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύσκολη εξίσωση για τον Γκάντι Άιζενκοτ και το μπλοκ της ισραηλινής αντιπολίτευσης αποτελεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα, καθώς η προοπτική απομάκρυνσης του Μπενιαμίν Νετανιάχου ενδέχεται να δοκιμάσει τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις.
  • Σύμφωνα με τον αναλυτή Νταν Πέρι, ο συνασπισμός του Άιζενκοτ θα δυσκολευτεί να τηρήσει την υπόσχεσή του να μην εξαρτήσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας από τα αραβικά κόμματα.
  • Η ισχυρή επιθυμία για τερματισμό της πρωθυπουργίας Νετανιάχου ενδέχεται να υπερισχύσει των προεκλογικών δεσμεύσεων, με τον Πέρι να χαρακτηρίζει «συντριπτική» τη δυναμική αυτής της επιδίωξης.

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Δύσκολη εξίσωση για τον Γκάντι Άιζενκοτ και το μπλοκ της ισραηλινής αντιπολίτευσης αποτελεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα, καθώς η προοπτική απομάκρυνσης του Μπενιαμίν Νετανιάχου από την εξουσία ενδέχεται να δοκιμάσει τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις.

Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Νταν Πέρι, πρώην περιφερειακό διευθυντή σύνταξης του Associated Press για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ο συνασπισμός του Άιζενκοτ θα δυσκολευτεί να τηρήσει την υπόσχεσή του να μην εξαρτήσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας από τα αραβικά κόμματα, τα οποία σημείωσαν ισχυρές επιδόσεις στις εκλογές.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Πέρι επισήμανε ότι η αντιπολίτευση είχε δεσμευτεί προεκλογικά να μην προχωρήσει σε μια τέτοια συνεργασία, επιδιώκοντας να προσελκύσει ψηφοφόρους που μέχρι πρότινος στήριζαν τον Νετανιάχου.

«Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα τηρήσουν αυτή τη δέσμευση, καθώς τα δύο αραβικά κόμματα έχουν ήδη καταστήσει σαφές στον Άιζενκοτ ότι θα τον προτείνουν στον πρόεδρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τον ίδιο αναλυτή, η ισχυρή επιθυμία τόσο του στρατοπέδου Άιζενκοτ όσο και των αραβικών κομμάτων να τερματίσουν την πρωθυπουργία Νετανιάχου ενδέχεται να υπερισχύσει των πολιτικών δεσμεύσεων που διατυπώθηκαν προεκλογικά.

Ο Πέρι χαρακτήρισε «συντριπτική» τη δυναμική αυτής της επιδίωξης, εκτιμώντας ότι η αδυναμία των δύο πλευρών να βρουν κοινό έδαφος για τον σχηματισμό κυβέρνησης θα συνιστούσε, όπως είπε, «ένα επίπεδο πολιτικής ανεπάρκειας που σπάνια έχει συναντήσει».

Πηγή: Al Jazeera

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