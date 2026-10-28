Νταν Πέρι στο Al Jazeera: «Δύσκολο να τηρήσει τη δέσμευσή του» – Το σενάριο συνεργασίας Άιζενκοτ με τα αραβικά κόμματα και η μάχη για την επόμενη κυβέρνηση στο Ισραήλ

Δύσκολη εξίσωση για τον Γκάντι Άιζενκοτ και το μπλοκ της ισραηλινής αντιπολίτευσης αποτελεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα, καθώς η προοπτική απομάκρυνσης του Μπενιαμίν Νετανιάχου από την εξουσία ενδέχεται να δοκιμάσει τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις.
Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Νταν Πέρι, πρώην περιφερειακό διευθυντή σύνταξης του Associated Press για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ο συνασπισμός του Άιζενκοτ θα δυσκολευτεί να τηρήσει την υπόσχεσή του να μην εξαρτήσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας από τα αραβικά κόμματα, τα οποία σημείωσαν ισχυρές επιδόσεις στις εκλογές.
🚨🇮🇱 Three Israeli TV networks with three updated exit polls arrive at the EXACT same result
Netanyahu’s bloc: 50 seats.
Jewish opposition: 52 seats.
Arab-led parties: 18 seats.
Neither major bloc reaches the 61 seats needed to govern alone.
Netanyahu hasn’t lost power, but he has no majority. And Eisenkot’s opposition would need outside support to replace him.
Israel’s voters have delivered a deadlock. Now comes the fight to form a government.
Writer: Oliver
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 27, 2026
Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Πέρι επισήμανε ότι η αντιπολίτευση είχε δεσμευτεί προεκλογικά να μην προχωρήσει σε μια τέτοια συνεργασία, επιδιώκοντας να προσελκύσει ψηφοφόρους που μέχρι πρότινος στήριζαν τον Νετανιάχου.
«Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα τηρήσουν αυτή τη δέσμευση, καθώς τα δύο αραβικά κόμματα έχουν ήδη καταστήσει σαφές στον Άιζενκοτ ότι θα τον προτείνουν στον πρόεδρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κατά τον ίδιο αναλυτή, η ισχυρή επιθυμία τόσο του στρατοπέδου Άιζενκοτ όσο και των αραβικών κομμάτων να τερματίσουν την πρωθυπουργία Νετανιάχου ενδέχεται να υπερισχύσει των πολιτικών δεσμεύσεων που διατυπώθηκαν προεκλογικά.
Ο Πέρι χαρακτήρισε «συντριπτική» τη δυναμική αυτής της επιδίωξης, εκτιμώντας ότι η αδυναμία των δύο πλευρών να βρουν κοινό έδαφος για τον σχηματισμό κυβέρνησης θα συνιστούσε, όπως είπε, «ένα επίπεδο πολιτικής ανεπάρκειας που σπάνια έχει συναντήσει».
Πηγή: Al Jazeera