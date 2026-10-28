Νετανιάχου: Ζητά «κυβέρνηση εθνικής Δεξιάς» και απορρίπτει συνεργασία με τα αραβικά κόμματα

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Τον σχηματισμό «κυβέρνησης εθνικής Δεξιάς» ζήτησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό του στρατόπεδο διαθέτει την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ η καταμέτρηση των ψήφων στις ισραηλινές εκλογές βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την έναρξη της καταμέτρησης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Λικούντ το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας και εκτίμησε ότι τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες μία με δύο ημέρες.

«Αυτό που είδαμε είναι ότι το Λικούντ είναι το μεγαλύτερο κόμμα και κανείς δεν μπορεί να μας ανταγωνιστεί. Το δεξιό μπλοκ έχει πλειοψηφία, μια αποφασιστική πλειοψηφία», δήλωσε απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του.

Ο Νετανιάχου κάλεσε, παράλληλα, σε συγκρότηση «κυβέρνησης εθνικής Δεξιάς», αποκλείοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο στήριξης από αραβικά κόμματα, τα οποία κατηγόρησε ότι αντιτίθενται στην ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στράφηκε επίσης κατά τηλεοπτικών σταθμών της χώρας, κατηγορώντας τους ότι επιχείρησαν να αποθαρρύνουν τους ψηφοφόρους του από το να προσέλθουν στις κάλπες, προβάλλοντας εκτιμήσεις που εμφάνιζαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε ισχυρότερη θέση.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ τα αποτελέσματα δεν είχαν ακόμη οριστικοποιηθεί, με τις τελικές κοινοβουλευτικές ισορροπίες να παραμένουν κρίσιμες για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.