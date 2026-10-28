Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι με κατεύθυνση την Ταΐφ

Ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός ανακοίνωσε την αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι προς την Ταΐφ στη δυτική Σαουδική Αραβία. Το περιστατικό καταγράφεται εν μέσω κλιμάκωσης των διασυνοριακών εχθροπραξιών, ενώ νωρίτερα η Πολιτική Άμυνα είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για πιθανή απειλή στην Τζέντα και τη Γιανμπού, σημάνειωντας λίγο αργότερα τη λήξη του συναγερμού.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι προς την Ταΐφ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός.
  • Το περιστατικό καταγράφεται εν μέσω κλιμάκωσης των διασυνοριακών εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, οι οποίοι διατηρούν δεσμούς με το Ιράν.
  • Νωρίτερα είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις για πιθανή εχθρική απειλή στην Τζέντα και τη Γιανμπού, με τις αρμόδιες αρχές να ανακοινώνουν λίγο αργότερα τη λήξη του συναγερμού.

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Την αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι προς την Ταΐφ, στη δυτική Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός.

Το περιστατικό καταγράφεται εν μέσω κλιμάκωσης των διασυνοριακών εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, οι οποίοι διατηρούν δεσμούς με το Ιράν.

Νωρίτερα, η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για πιθανή εχθρική απειλή στις περιοχές της Τζέντα και της Γιανμπού.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν τη λήξη του συναγερμού, επιβεβαιώνοντας ότι η απειλή είχε παρέλθει και στις δύο περιοχές.

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