Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι με κατεύθυνση την Ταΐφ

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Την αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι προς την Ταΐφ, στη δυτική Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός.

Το περιστατικό καταγράφεται εν μέσω κλιμάκωσης των διασυνοριακών εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, οι οποίοι διατηρούν δεσμούς με το Ιράν.

Νωρίτερα, η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για πιθανή εχθρική απειλή στις περιοχές της Τζέντα και της Γιανμπού.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν τη λήξη του συναγερμού, επιβεβαιώνοντας ότι η απειλή είχε παρέλθει και στις δύο περιοχές.