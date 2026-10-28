Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Είναι ο ωραιότερος ρόλος της ζωής μου» – Όσα αποκάλυψε για τον 4χρονο γιο της

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Για τη μητρότητα, τον τετράχρονο γιο της και τον ισχυρό δεσμό με τα τρία αδέλφια της μίλησε η Χρύσα Μιχαλοπούλου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show», τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (28/10).

Η ηθοποιός, με αφορμή τη συμμετοχή της στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 «Κρίνο και Αγκάθι», εμφανίστηκε αισθητά πιο άνετη μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, θυμούμενη το άγχος που ένιωθε στις πρώτες συνεντεύξεις της.

«Φοβισμένη, αγχωμένη, έτρεμα», ανέφερε για την προηγούμενη εμφάνισή της, εξηγώντας πως τότε δεν είχε μεγάλη εξοικείωση με τις συνεντεύξεις. «Τώρα έχω έρθει να το διασκεδάσω και να το ευχαριστηθώ», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερα τρυφερή ήταν η αναφορά της στον γιο της, ο οποίος έχει πλέον συμπληρώσει τα τέσσερα χρόνια ζωής. Η Χρύσα Μιχαλοπούλου περιέγραψε τη μητρότητα ως μια κοινή διαδρομή εξέλιξης για την ίδια και το παιδί της.

«Μεγαλώνουμε μαζί βασικά. Αυτό είναι το concept. Γραφικό αυτό που θα πω, αλλά είναι ο ωραιότερος ρόλος της ζωής μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που έχει αναπτύξει με τον γιο της.

Στην εκπομπή βρέθηκε και η μικρότερη αδελφή της, Όλγα Μιχαλοπούλου, η οποία ακολουθεί επίσης τον δρόμο της υποκριτικής. Η ηθοποιός μίλησε με αγάπη για την οικογένειά της, αναφερόμενη και στους δύο αδελφούς της, τον Γιώργο και τον Στέλιο.

«Ήμασταν έτσι πάρα πολύ δεμένοι και είμαστε ακόμη. Μιλάμε κάθε μέρα, αγαπιόμαστε», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η στενή σχέση μεταξύ των τεσσάρων αδελφών παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για το πώς είναι η ζωή σε μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά, απάντησε με χιούμορ: «Μαχητική. Εντάξει, έχει πάρα πολλά».

Κλείνοντας, η Χρύσα Μιχαλοπούλου συνόψισε με λίγες λέξεις τον δεσμό που τους ενώνει: «Μαζί, μαζί πολύ. Το έχουμε μάθει το μαζί».