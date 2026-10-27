Γιώργος Χρανιώτης για τον γιο του: «Δεν είμαι υπέρ του να μοιράζεσαι τις πιο σκοτεινές σου πτυχές με το παιδί σου»

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, φιλοξένησαν στο «Στούντιο 4» τον Γιώργο Χρανιώτη. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο ηθοποιός μίλησε για τον γιο του και παραδέχτηκε ότι δεν θα του πει τα πάντα που έχει κάνει στη ζωή του.

Ο Γιώργος Χρανιώτης τον Ιούνιο του 2018, παντρεύτηκε την Γεωργία Αβασκαντήρα. Δύο χρόνια μετά, τον Ιούνιο του 2020, ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Αλέξανδρος.

Σε ερώτηση για το αν θα έλεγε στον γιο του, τρέλες που μπορεί να έχει κάνει στη ζωή του, ο καλλιτέχνης απάντησε: «Δεν θα του πω τα πάντα που έχω κάνει στη ζωή μου, σίγουρα. Σίγουρα θα του πω τα πράγματα μάλλον, που είμαι περήφανος που έχω κάνει. Γιατί υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσα να τα έχω αποφύγει και ήμουν πολύ τυχερός που ζω ακόμα ενώ τα έχω κάνει.

Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που ναι, είμαι περήφανος που τα έχω κάνει και θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί του. Αλλά δεν είμαι υπέρ του να μοιράζεσαι ακόμα και τις πιο σκοτεινές σου πτυχές, ας πούμε, και ατυχείς σκοτεινές πτυχές, που απλώς ευτύχησες να μη σε σκοτώσουν, με το παιδί σου».

«Η μητέρα μου είναι ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός»

Σχετικά με τους δικούς του γονείς και τα πράγματα που έχει μοιραστεί εκείνος μαζί τους, ο Γιώργος Χρανιώτης εξήγησε πως: «Έχω μοιραστεί με τους γονείς μου σκοτεινές μου στιγμές. Ειδικά με τη μητέρα μου, πολλές».

«Η μητέρα μου είναι μια γυναίκα που έχει κάνει τρεις γάμους, εκ των οποίων οι δύο με τον ίδιο άνδρα. Ήταν 15 χρόνια στη Νέα Υόρκη, έχει σπουδάσει νομικά και αγγλική φιλολογία. Είχε το δικό της φροντιστήριο αγγλικών, έχει τέσσερις βιβλιοθήκες με βιβλία, έχει δει θέατρο περισσότερο και από τους τρεις μας μαζί. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός. Οπότε ήμουν μάλλον πολύ τυχερός. Θα ήθελα να είμαι και εγώ τόσο ανοιχτός ώστε να μου μιλάει ο μικρός», συνέχισε ο ηθοποιός.