Χριστίνα Μπόμπα: «Έντεκα χρόνια κάθε μου επιλογή σχολιάζεται – Για πολύ καιρό προσπαθούσα να γίνω αυτό που περίμεναν οι άλλοι»

Η Χριστίνα Μπόμπα μέσα από το νέο επεισόδιο του podcast της, προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση. Η επιχειρηματίας και influencer μίλησε για τα έντεκα χρόνια που βρίσκεται στη δημοσιότητα και το πώς αυτό την είχε επηρεάσει. «Η πιο σκληρή φωνή δεν ήταν πάντα των άλλων, ήταν η δική μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Για να σταματήσω να κυνηγάω το τέλειο, έπρεπε πρώτα να αλλάξω κάτι πιο βαθύ. Τον τρόπο που μιλάω στον εαυτό μου. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πόση ανακούφιση νιώθεις, όταν γυρνάς σπίτι το βράδυ και βγάζεις τα παπούτσια σου; Η Δανάη Δεληγεώργη, ψυχοπαιδαγωγός και συγγραφέας, μου είπε σε αυτό το στούντιο ότι όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η ανακούφιση, τόσο μεγαλύτερη είναι η μάσκα που φοράς όλη μέρα», ανέφερε στη διάρκεια του podcast της.

Συνεχίζοντας, η Χριστίνα Μπόμπα εξομολογήθηκε πως: «Εγώ είμαι 11 χρόνια στη δημοσιότητα. Έντεκα χρόνια που κάθε μου επιλογή σχολιάζεται, όπως συμβαίνει σε όποιον εκτίθεται. Το σώμα μου, τα ρούχα μου, η εγκυμοσύνη μου, πώς μεγαλώνω τα παιδιά μου.

Για πολύ καιρό έκανα κάτι που νομίζω ότι κάνουμε όλοι, απλώς εγώ το έκανα μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, προσπαθούσα να γίνω αυτό που περίμεναν οι άλλοι. Μίκραινα τον εαυτό μου, άλλαζα αποφάσεις, φοβόμουν να ρισκάρω, να εκτεθώ, να τσαλακωθώ. Και η πιο σκληρή φωνή δεν ήταν πάντα των άλλων, ήταν η δική μου. Η ανακούφιση το βράδυ ήταν τεράστια».

Επιπλέον, η επιχειρηματίας εξήγησε ότι: «Όσο προσπαθούσα να γίνω αυτό που περίμεναν οι άλλοι, γινόμουν ακριβώς το αντίθετο. Μια μέτρια εκδοχή του εαυτού μου, φτιαγμένη για να μην ενοχλεί. Η Δανάη το είπε τέλεια. Δεν είναι δουλειά σου να είσαι πλαστελίνη.

Οπότε σταμάτησα να εξηγώ τις επιλογές μου, σε όσους δεν με ξέρουν. Ήξερα πως αν κάνω το δικό μου podcast, αν είμαι ευάλωτη, αν λέω την αλήθεια, θα σχολιαστεί. Και πλέον δεν με νοιάζει. Γιατί πλέον με νοιάζει να κάνω αυτό, που γεμίζει εμένα. Τα σχόλια δεν σταμάτησαν, απλώς έχασαν τη δύναμή τους. Γιατί η πιο σημαντική γνώμη για εμένα, έγινε επιτέλους η δική μου».