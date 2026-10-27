Λευκός Πύργος: Λουσμένος με το νέο φως – Εντυπωσιάζει μέσα στη νύχτα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με το που έδυσε ο ήλιος σήμερα Τρίτη στη Θεσσαλονίκη, ο Λευκός Πύργος λούστηκε με το νέο του φως, δημιουργώντας μία εντελώς ξεχωριστή όσο και εντυπωσιακή εικόνα στο ιστορικό σημείο της πόλης.

Ο νέος φωτισμός, αποδόθηκε το απόγευμα σε ειδική τελετή παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Η μελέτη φωτισμού εκπονήθηκε από το γραφείο της Ελευθερίας Ντεκώ, με στόχο την ανάδειξη του όγκου, της γεωμετρίας και των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του μνημείου, χωρίς αλλοίωση της ιστορικής φυσιογνωμίας του.

Ο σχεδιασμός αναδεικνύει την τρισδιάστατη υφή της λιθοδομής και εξασφαλίζει ευκρινή εικόνα από διαφορετικές αποστάσεις και σημεία θέασης.

Παράλληλα, η κατευθυνόμενη δέσμη φωτός περιορίζει τη διάχυση προς το περιβάλλον και τη φωτορύπανση. Για το ανώτερο τμήμα του μνημείου προβλέπονται διαφορετικά σενάρια δυναμικού φωτισμού για ειδικές περιστάσεις, με σεβασμό στην αισθητική και στον ιστορικό χαρακτήρα του.

Η νέα φωτιστική παρέμβαση αναδεικνύει την αρχιτεκτονική αξία του μνημείου και τη θέση του στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, με σεβασμό στον ιστορικό του χαρακτήρα. Το έργο υλοποιήθηκε με δωρεά της Metlen.

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες: