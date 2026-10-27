Ελευθερία Ελευθερίου: Διάρρηξη στην κατοικία της τραγουδίστριας – «Για κακή του τύχη, έγινε την ώρα που έμπαινα στο σπίτι»

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο προφίλ της στο TikTok η Ελευθερία Ελευθερίου, αποκάλυψε πως έπεσε θύμα διάρρηξης. Η γνωστή τραγουδίστρια περιέγραψε το πώς έγινε, καθώς την ώρα που ο άγνωστος εισέβαλλε στο σπίτι της μέσα από ένα παράθυρο, η ίδια έμπαινε στην κατοικία της.

Συγκεκριμένα, η Ελευθερία Ελευθερίου ανέφερε στο βίντεο: «Γύρισα σπίτι μου, με τζετ λαγκ από την Αυστραλία και αντίκρισα αυτό που αντίκρισα. Για κακή του τύχη, γιατί τελικά ήταν ένας αυτός που επιχείρησε να μπει στο σπίτι μου, έγινε την ώρα που έμπαινα στο σπίτι. Έγινε το βράδυ, περίπου στις δέκα, τον είδαν και κάποια παιδιά έτσι εδώ απέναντί μου, που πηγαινοέφερνε το μπαλκόνι μου με το φωτάκι του. Δεν μπορώ να δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες».

Αμέσως μετά, η τραγουδίστρια εξήγησε: «Από το πρωί είμαι στο Τμήμα Αλίμου, πήγα να καταθέσω, να δώσω όλες τις λεπτομέρειες, γιατί είχε κάνει και ένα άλλο κρούσμα το απόγευμα εδώ στη γειτονιά. Ήταν για να γυρίσω πιο νωρίς από την Αυστραλία, γιατί πήγα μόνο για δύο μέρες.

Ήταν για να γυρίσω στο σπίτι, ήταν για να έρθω την συγκεκριμένη ώρα στο σπίτι, ήταν για να κατεβάσω πρώτα τον σκύλο μου, γιατί κάπως έτσι έγινε αυτό. Κατέβασα πρώτα τον σκύλο μου και μετά πήγα να ξεφορτώσω το αμάξι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε περίπτωση, αν ξεφόρτωνα το αμάξι, να έμπαινα στο σπίτι και να τον πετύχαινα μέσα».

«Η αστυνομία ήρθε άμεσα»

«Θέλω να πω συγχαρητήρια στο Τμήμα Ασφαλείας του ΑΤ Αλίμου. Συγχαρητήρια πραγματικά για την άμεση δράση, το λέω και το εννοώ. Και για το περιστατικό που είχε γίνει λίγο πιο κάτω, νωρίτερα το απόγευμα. Τον ψάχνουν και θα τον βρουν. Κακή του τύχη τώρα που θα τον βρουν. Και για καλή μου τύχη δεν πήρε τίποτα και για κακή του τύχη έγινε την ώρα που έμπαινα εγώ στο σπίτι.

Το μόνο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να αρπάξω τον σκύλο μου και να βγω έξω, όταν είδα ότι το παράθυρο ήταν ανοιχτό. Δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο. Το μόνο πράγμα που σκέφτηκα όταν μου έσπασε το παράθυρο του μπάνιου, ήταν να αρπάξω τον σκύλο μου, να βγω έξω και να καλέσω την αστυνομία. Η αστυνομία ήρθε άμεσα, ούτε σε πέντε λεπτά. Δόξα τω Θεώ, προχωράμε παρακάτω και ντροπή ρε παιδιά. Ντροπή!», πρόσθεσε.