Ζήνα Κουτσελίνη για Μαρία Αντωνά: «Ένιωσες πως σε στεναχώρησα, σου ζητώ συγγνώμη – Αν θελήσεις να πιούμε έναν καφέ, θα σου εξηγήσω τι εννοώ»

Αντιδράσεις είχε προκαλέσει εδώ και κάποιες ώρες, το χθεσινό (26/10) σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη για την Μαρία Αντωνά και την εκπομπή που συμπαρουσιάζει το Σαββατοκύριακο στο MEGA. Η παρουσιάστρια την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, μέσα από τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» έδωσε τη δική της απάντηση, κάνοντας και μία αναφορά στον Γιώργο Λιάγκα.

«Μαράκι, ένιωσα ότι ένιωσες πως σε στεναχώρησα, σου ζητώ συγγνώμη. Στο έγραψα και σε προσωπικό μήνυμα, δεν ήθελα τίποτα από αυτό», είπε χαρακτηριστικά η Ζήνα Κουτσελίνη, απευθυνόμενη στην Μαρία Αντωνά.

«Της είπα ότι όπως το πήρε, έχει δίκιο»

Συγκεκριμένα, η Ζήνα Κουτσελίνη στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής της, ανέφερε: «Εγώ θέλω να κλείσω τη σημερινή ημέρα, γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή, και θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου, αλλά βαθιά από την καρδιά μου, πως ό,τι είπα σε σχέση με την Μαρία Αντωνά, το εξήγησα σε εκείνη με προσωπικό μήνυμα.

Τις διαφορές δεν τις λύνουμε δημόσια. Και είμαι ένας άνθρωπος που αυτό που έχω να πω, το λέω για τον άνθρωπο στον οποίο και αναφέρομαι. Δεν χτυπάω μέσα από αυτόν έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό το λέω για τον Γιώργο Λιάγκα, γιατί πραγματικά Γιώργο μου, επαγγελματικά σε εκτιμώ απεριόριστα. Μπορεί να διαφωνήσαμε, αλλά αυτή η διαφωνία, μας έκανε να έχουμε μια διάδραση συγκεκριμένη. Πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό».

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια εξήγησε: «Στην Μαρία έστειλα προσωπικό μήνυμα από το πρώτο λεπτό, δεν την αναζήτησα στα τηλέφωνα. Γιατί της είπα ότι όπως το πήρε, έχει δίκιο. Εγώ όμως ήθελα να πω το τηλεοπτικό στρίμωγμα το οποίο και βλέπω.

Περισσότερα δεν θα πω, ό,τι έχω να πω, θα το πω στον άνθρωπο για τον οποίο και αναφέρθηκα. Και από εκεί και πέρα, αν και εκείνη επιθυμεί, είμαι έτοιμη για ένα δημόσιο διάλογο».

«Την έχω υπερασπιστεί από το πρώτο λεπτό, όταν έγινε κι αυτό με την Δρούτσα. Στη φετινή σεζόν την υπερασπίστηκα άλλες τρεις φορές. Άρα, δεν έχω κανένα ζήτημα μαζί της και μάλιστα στο παρελθόν έχω μιλήσει για εκείνη σε ανθρώπους που έχουμε κοινή πορεία και της έχουν μεταφερθεί και με έχει πάρει τηλέφωνο για να με ευχαριστήσει.

Ξέρει λοιπόν, ότι δεν έχω κανένα προηγούμενο μαζί της. Μαράκι, ένιωσα ότι ένιωσες πως σε στεναχώρησα, σου ζητώ συγγνώμη. Στο έγραψα και σε προσωπικό μήνυμα, δεν ήθελα τίποτα από αυτό. Για άλλο πράγμα μιλούσα και μιλούσα ως στέλεχος. Αν κάποια στιγμή θελήσεις να πιούμε έναν καφέ, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ίσως το πιο σωστό θα ήταν: “Ένα μίνι και δύο σακάκια”», κατέληξε.