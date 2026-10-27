Άννα Βίσση: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο εξωτικό Μαρόκο για τη γιορτή της Δήμητρας Κούστα

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Εξωτικές στιγμές στο Μαρόκο περνά η Άννα Βίσση σε μια ξεχωριστή απόδραση. Μαζί της βρίσκονται η Δήμητρα Κούστα και ο Ηλίας Ψινάκης.

Η τραγουδίστρια ανέβασε νέες φωτογραφίες ως story στον λογαριασμό της στο Instagram, αποτυπώνοντας τη διαφορετική εμπειρία που βιώνει.

Σε μία από τις φωτογραφίες ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας ένα κόκκινο σατέν φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρο σακάκι και μυτερές γόβες.

Η δεύτερη είναι μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία η Άννα Βίσση έχει απαθανατιστεί δίπλα σε μια γυναίκα με παραδοσιακή ενδυμασία, η οποία κάνει όλες τις προετοιμασίες για να φτιάξει τοπικά προϊόντα. Η τραγουδίστρια κάθεται κοντά της ξυπόλυτη παρακολουθώντας την με προσήλωση.