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Άννα Βίσση: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο εξωτικό Μαρόκο για τη γιορτή της Δήμητρας Κούστα

Η Άννα Βίσση πραγματοποιεί ξεχωριστή απόδραση στο εξωτικό Μαρόκο, συνοδευόμενη από τη Δήμητρα Κούστα και τον Ηλία Ψινάκη. Μέσα από νέες φωτογραφίες που ανάρτησε ως story στο Instagram, η τραγουδίστρια αποτυπώνει στιγμές φορώντας κόκκινο σατέν φόρεμα, αλλά και ξυπόλυτη πλάι σε γυναίκα με παραδοσιακή ενδυμασία που ετοιμάζει τοπικά προϊόντα.

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Άννα Βίσση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εξωτικές στιγμές στο Μαρόκο περνά η Άννα Βίσση σε μια ξεχωριστή απόδραση, έχοντας μαζί της τη Δήμητρα Κούστα και τον Ηλία Ψινάκη.
  • Η τραγουδίστρια ανέβασε νέες φωτογραφίες ως story στον λογαριασμό της στο Instagram, αποτυπώνοντας τη διαφορετική εμπειρία που βιώνει.
  • Σε μία από τις φωτογραφίες ποζάρει με κόκκινο σατέν φόρεμα, ενώ σε άλλη ασπρόμαυρη λήψη κάθεται ξυπόλυτη δίπλα σε μια γυναίκα με παραδοσιακή ενδυμασία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εξωτικές στιγμές στο Μαρόκο περνά η Άννα Βίσση σε μια ξεχωριστή απόδραση. Μαζί της βρίσκονται η Δήμητρα Κούστα και ο Ηλίας Ψινάκης.

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Η τραγουδίστρια ανέβασε νέες φωτογραφίες ως story στον λογαριασμό της στο Instagram, αποτυπώνοντας τη διαφορετική εμπειρία που βιώνει.

Σε μία από τις φωτογραφίες ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας ένα κόκκινο σατέν φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρο σακάκι και μυτερές γόβες.

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Η δεύτερη είναι μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία η Άννα Βίσση έχει απαθανατιστεί δίπλα σε μια γυναίκα με παραδοσιακή ενδυμασία, η οποία κάνει όλες τις προετοιμασίες για να φτιάξει τοπικά προϊόντα. Η τραγουδίστρια κάθεται κοντά της ξυπόλυτη παρακολουθώντας την με προσήλωση.

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