Άννα Βίσση – Ηλίας Ψινάκης: Μαζί στο Μαρακές – Η κοινή φωτογραφία από το ταξίδι τους

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Στο Μαρακές του Μαρόκου βρίσκονται η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης, με τον γνωστό μάνατζερ να δημοσιεύει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από το κοινό τους ταξίδι.

Στο στιγμιότυπο, οι δυο τους ποζάρουν μέσα σε μια πισίνα, με φόντο το τοπίο της περιοχής. Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης γνωρίζονται από το 1988 και διατηρούν στενή φιλική σχέση.

Λίγες ημέρες πριν από τη δημοσίευση της φωτογραφίας, η τραγουδίστρια είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους για την άφιξή της στο Μαρόκο, παρουσιάζοντας την υποδοχή που της επιφύλαξαν. Συγκεκριμένα, είχε μοιραστεί ένα στιγμιότυπο με έναν καπουτσίνο, στο αφρόγαλα του οποίου είχε αποτυπωθεί το πρόσωπό της.

Οι κοινές διακοπές το καλοκαίρι και η επέτειος στους Αρκιούς

Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης είχαν περάσει μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών μαζί, ταξιδεύοντας σε ελληνικά νησιά με το γιοτ του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα. Στην παρέα βρισκόταν και η Σοφία Καρβέλα, ενώ ο γνωστός μάνατζερ ήταν φιλοξενούμενος του ζευγαριού.

Στιγμιότυπα από το ταξίδι παρουσιάστηκαν στο επεισόδιο της εκπομπής «Γηροκομείο», με τίτλο «Διακοπές με την Άννα Βίσση», το οποίο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο προβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, πλάνα από τον εορτασμό της επετείου γάμου του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα, που πραγματοποιήθηκε σε ταβέρνα στους Αρκιούς. Το ζευγάρι είχε προσκαλέσει τον Λευτέρη Πανταζή, ο οποίος τραγούδησε ζωντανά για τους παρευρισκόμενους.

Περιγράφοντας όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Ηλίας Ψινάκης ανέφερε:

«Μετά μας κάλεσαν στην επέτειό τους. Ο Γιάννης και η Δήμητρα έχουν επέτειο κάθε Δεκαπενταύγουστο. Και ξέρεις, είναι πολύ ωραίο ζευγάρι. Ο Γιάννης είναι πολύ μορφωμένος και πολύ γλυκός. Ξέρεις, αν μιλήσεις με τον Γιάννη, ξεχνάς πού βρίσκεσαι. Είχε καλέσει τον Πανταζή και βγήκαμε όλοι οι φίλοι, τα σκάφη και αυτά, όσοι ήμασταν καλεσμένοι, στους Αρκιούς, που είναι έρημοι. Και βγαίνει ο Πανταζής. Ε, καλά! Ο Λευτέρης είναι μοναδικός διασκεδαστής. Τους ξεσήκωσε όλους. Και πήγε κοντά στην Άννα και άρχισαν να τραγουδούν. Και μαζεύτηκε όλος ο κόσμος έξω από την ταβέρνα. Σε ταβέρνα ήμασταν, στον Τρύπα. Μαζεύτηκε όλος ο κόσμος έξω. Τους βλέπει η Άννα και βγήκε και τραγουδούσε στον κόσμο».