Γιώργος Μπόγρης: «Ψυχική δικαίωση – Δεχόμουν τεράστιο πόλεμο για να φύγω από τον Προμηθέα»

Στις συνθήκες υπό τις οποίες αποχώρησε από τον Προμηθέα Πατρών αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπόγρης, με αφορμή τις αποκαλύψεις για την υπόθεση BasketGate. Στη δικογραφία περιγράφεται σχέδιο για την απομάκρυνσή του από την ομάδα, ενώ ο καλαθοσφαιριστής υποστήριξε ότι δεχόταν συστηματικές εξωαγωνιστικές πιέσεις με στόχο τη λύση του συμβολαίου του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο Γιώργος Μπόγρης περιέγραψε όσα, όπως κατήγγειλε, αντιμετώπισε κατά την τελευταία περίοδο της παρουσίας του στον Προμηθέα, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η υπόθεση δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη διαιτησία.

«Η αλήθεια είναι ότι η δικαίωση είναι μόνο ψυχική, γιατί δεν μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Ο τρόπος που λύθηκε το συμβόλαιό μου δεν είχε να κάνει με τις τεχνικές ποινές. Σίγουρα εκείνη η περίοδος που ζούσα στον Προμηθέα ήταν πολύ δύσκολη, ειδικά ο τελευταίος μήνας, γιατί ο πόλεμος που δεχόμουν, κυρίως εξωαγωνιστικά, ήταν τεράστιος για να φύγω. Απλά, έχοντας μια πορεία στο παρελθόν στην Ισπανία, μου άνοιξε μια πόρτα και πήρα εγώ την απόφαση να φύγω για το καλύτερο της καριέρας μου και της πορείας μου γενικότερα στον αθλητισμό», ανέφερε.

Ο καλαθοσφαιριστής υπενθύμισε ότι πριν από τη μετακίνησή του στον Προμηθέα είχε αγωνιστεί για δύο χρόνια στον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι η αποχώρησή του αποτέλεσε διέξοδο από μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

«Είχα μια πορεία. Βρήκα μια ευκαιρία να απαλλαγώ από αυτό. Αλλά όσα έγιναν για να με αναγκάσουν να τα παρατήσω ήταν αισχρά απέναντι στην προσωπικότητα και την πορεία μου στον αθλητισμό γενικότερα. Η λύτρωση είναι ψυχική, γιατί ακόμα και άνθρωποι που ήταν στον στενό μου κύκλο με έκριναν, λέγοντας ότι σίγουρα είχα κάνει κάτι και ότι αποκλείεται να ισχύουν αυτά που έλεγα», σημείωσε.

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Οι καταγγελίες για τις προπονήσεις και τις κλήσεις σε απολογία

Περιγράφοντας όσα αντιμετώπισε τον τελευταίο μήνα της παρουσίας του στην ομάδα, ο Γιώργος Μπόγρης υποστήριξε ότι είχε ουσιαστικά αποκλειστεί από τις ομαδικές προπονήσεις, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούσε να συμμετέχει στους αγώνες.

«Το μεγάλο μπούλινγκ ήταν ουσιαστικά τον τελευταίο μήνα, όταν, για να μην μπορώ να κάνω προσφυγή για προσβολή του ονόματός μου, δεν έκανα καθόλου προπόνηση με το σωματείο. Με έστελναν στα βάρη. Φωνάζαμε στην αρχή “ένα, δύο, τρία, Προμηθέας” και μετά με έστελναν στα βάρη. Έτσι δεν μπορούσα να κάνω προσφυγή για προσβολή του ονόματός μου. Και στους αγώνες, ενώ δεν είχα κάνει καθόλου προπόνηση με την ομάδα, έπαιρνα χρόνο στο παρκέ, έστω και λίγο, τρία ή τέσσερα λεπτά, κάτι που δεν έχει καμία λογική εξήγηση», δήλωσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για επανειλημμένες κλήσεις σε απολογία, υποστηρίζοντας ότι σε τρεις ή τέσσερις περιπτώσεις συμπαίκτες του υπέγραψαν τις σχετικές απολογίες, αμφισβητώντας όσα του καταλογίζονταν.

Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι η αντιμετώπιση που είχε συνδεόταν και με την επιρροή που είχε αποκτήσει στα αποδυτήρια, την οποία, κατά την εκτίμησή του, δεν μπορούσαν να αποδεχθούν οι άνθρωποι που τον καλούσαν σε απολογία.

«Αυτό ήταν πόλεμος νεύρων, γιατί είχα πολλά περιστατικά, κυρίως εξωαγωνιστικά, όπως κλήσεις σε απολογία για πράγματα που δεν είχαν γίνει ποτέ. Θεωρώ ότι, επειδή είχα μια δυναμική στον χώρο τόσα χρόνια, δεν μπορούσαν με την υπεροψία τους να δεχτούν ότι είχε έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα σε έναν μήνα είχε αποκτήσει δυναμική στα αποδυτήρια. Πολλά παιδιά υπέγραφαν στις απολογίες μου ότι αυτά που μου καταλόγιζαν και για τα οποία μου επέβαλλαν πρόστιμο δεν ίσχυαν καν. Αυτό έγινε σε τρεις ή τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις», ανέφερε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε δύο συγκεκριμένα περιστατικά για τα οποία, όπως είπε, κλήθηκε να απολογηθεί.

«Η μία ήταν επειδή έβρισα τον εαυτό μου όταν έχασα ένα καλάθι. Με κάλεσαν για απολογία. Η άλλη ήταν επειδή με είχαν καλέσει για ένα διαφημιστικό, για το οποίο μου είχαν πει ότι θα χρειαζόταν μισή ώρα, αλλά εγώ ήμουν τρεις ώρες στο γήπεδο και τους είπα: “Τι κάνουμε εδώ πέρα τρεις ώρες;”. Με κάλεσαν σε απολογία με την αιτιολογία ότι έβρισα το σωματείο. Ευτυχώς, σε όλα αυτά είχα συμπαίκτες δίπλα μου, οι οποίοι υπέγραψαν στην απολογία μου, και έτσι δεν έγινε κάτι. Υπήρχε, όμως, ένας συνεχόμενος πόλεμος, που θεωρώ ότι γινόταν για να απαλλαγούν από ένα τριετές συμβόλαιο», υποστήριξε.

Οι εκτιμήσεις για τη διαιτησία, τους προπονητές και τους παίκτες

Αναφερόμενος στην υπόθεση BasketGate, ο Γιώργος Μπόγρης εξέφρασε την άποψη ότι η διερεύνηση πιθανών παρεμβάσεων στα αποτελέσματα των αγώνων δεν πρέπει να περιοριστεί στους διαιτητές, καθώς, όπως εκτίμησε, ενδέχεται να προκύψουν στοιχεία και για άλλα πρόσωπα του χώρου.

«Η δική μου εμπειρία στον χώρο, και πιστεύω ότι ήταν ένας από τους λόγους που δεν ήμουν αρεστός, ήταν ότι μπορούσα να αντιληφθώ κάποια πράγματα που εμένα μου “κλωτσούσαν”, τα οποία δεν ξέρω, μπορεί να μην έχουν λογική. Θεωρώ ότι τώρα έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι να ψάχνουμε τη διαιτησία και πιστεύω ότι όλο το κύκλωμα είναι πολύ πιο διεφθαρμένο. Πιστεύω ότι έχει να κάνει και με προπονητές και παίκτες. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με αποτελέσματα, χωρίς να εμπλέκονται οι διαιτητές, μέσα από ένα σωματείο ή περισσότερα. Οπότε, αφού έχει ανοίξει ο ασκός και έχοντας, εννοείται, 100% εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, θεωρώ ότι θα βγουν πάρα πολλά πράγματα που δεν τα περιμένουμε», δήλωσε.

Ο καλαθοσφαιριστής αναφέρθηκε επίσης στις μικρότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι αντίστοιχες πρακτικές έχουν μεγαλύτερη έκταση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

«Στο ερασιτεχνικό γίνονται πολύ περισσότερα. Για εμένα, όταν κάποιος πηγαίνει και επηρεάζει κατηγορίες στις οποίες δεν υπάρχει οικονομικό όφελος, είναι υπερχυδαίο. Δείχνει ότι η απληστία του και ο τρόπος με τον οποίο έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα δεν έχουν ταβάνι και ότι αυτό μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει έναν τεράστιο βούρκο», ανέφερε.

Κλείνοντας, στάθηκε στις συνέπειες που μπορεί να έχει η παρέμβαση στα αποτελέσματα αγώνων για τους αθλητές των σχολικών και παιδικοεφηβικών πρωταθλημάτων, αλλά και για όσους αγωνίζονται στις τοπικές κατηγορίες και στη Γ’ Εθνική.

«Μιλάμε για τα σχολικά, τα παιδικοεφηβικά και ακόμα και τα τοπικά πρωταθλήματα ή της Γ’ Εθνικής, όπου τα περισσότερα παιδιά πηγαίνουν για ένα έξτρα μεροκάματο ή για τη γυμναστική τους. Έχουν άλλες δουλειές το πρωί και για κάποιους είναι και θέμα βιοπορισμού το ότι πηγαίνουν να παίξουν μπάσκετ το απόγευμα. Όταν πας και μπαίνεις σε αυτό και θέλεις να επηρεάσεις το αποτέλεσμα και τον ιδρώτα ανθρώπων που το κάνουν για να προσφέρουν ένα κομμάτι ψωμί παραπάνω στην οικογένειά τους ή παιδιών που προσπαθούν να χτίσουν τα όνειρά τους, τα οποία μπορεί να απογοητευτούν και να τα παρατήσουν, το “χυδαίος” νομίζω ότι είναι ο πιο ελαφρύς χαρακτηρισμός που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για έναν τέτοιο άνθρωπο».