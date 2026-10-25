Προεδρικές εκλογές στη Βουλγαρία: Η Ιλιάνα Γιότοβα προηγείται με ποσοστό 35-36,5%

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Διεθνή Νέα

Προεδρικές εκλογές στη Βουλγαρία: Η Ιλιάνα Γιότοβα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα έρχεται πρώτη, με μικρή διαφορά, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βουλγαρία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 35-36,5%, σύμφωνα με τα έξιτ πολ.
  • Εφόσον επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, η 62χρονη Γιότοβα, η οποία τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τη Ρωσία, θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο την επόμενη Κυριακή τον Αντρέι Γκιούροφ.
  • Ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός που στηρίχθηκε από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση συγκεντρώνει ποσοστό 32,2-32,5%, σύμφωνα με τα έξιτ πολ.

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Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα έρχεται πρώτη, με μικρή διαφορά, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα στη Βουλγαρία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 35-36,5%, σύμφωνα με τα έξιτ πολ που μεταδόθηκαν μόλις έκλεισαν οι κάλπες.

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα αυτά, η 62χρονη Γιότοβα, η οποία τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τη Ρωσία, θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο, την επόμενη Κυριακή, τον Αντρέι Γκιούροφ, τον πρώην υπηρεσιακό πρωθυπουργό που στηρίχθηκε από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση. Σύμφωνα με τα έξιτ πολ, ο Γκιούροφ συγκεντρώνει ποσοστό 32,2-32,5%.

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