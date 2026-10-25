Premier League: Η Μπόρνμουθ νίκησε 3-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Αβέβαιο το μέλλον του Κάρικ

Η Μπόρνμουθ επικράτησε με 3-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ», για την 8η αγωνιστική της Premier League, με το αποτέλεσμα να εντείνει την πίεση προς τον Μάικλ Κάρικ, καθώς αναμένεται αλλαγή στην τεχνική ηγεσία των γηπεδούχων.

Ο Άγγλος προπονητής αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαχείριση των αγωνιστικών προβλημάτων και των αποδυτηρίων της ομάδας. Μετά τη νέα ήττα, η διοίκηση αναμένεται να προχωρήσει στην αντικατάστασή του, με τον Έντι Χάου να αποτελεί το φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Λίβερπουλ επικράτησε με 2-0 της Μπράιτον στο «Άνφιλντ» και μείωσε τη διαφορά της από την κορυφή της βαθμολογίας. Ο Μπάμπης Κωστούλας βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο αρχικό σχήμα των φιλοξενούμενων.

Εκτός έδρας νίκη με το ίδιο σκορ (2-0) σημείωσε η Νιούκαστλ απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, στο Λονδίνο. Η αναμέτρηση ενδέχεται να ήταν η τελευταία του Πιέρ Σαζ στον πάγκο των γηπεδούχων.

Τέλος, η Χαλ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Μπρέντφορντ στην έδρα της, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί ακόμη μία καλή εμφάνιση.

Premier League: Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής

Ίπσουιτς – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1 (41′ Ενσίσο – 13′ Γουίλιαμς)

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (6′, 60′ Τζάκσον – 52′ Χάαλαντ)

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0 (7′ Κόνσα, 68′ Γκάμπριελ)

Κόβεντρι – Φούλαμ 0-1 (80′ Μπομπ)

Τσέλσι – Τότεναμ 0-2 (77′ Πέντερς, 89′ Ντέιβις)

Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ 0-2 (47′ Οσούλα, 58′ Μπαρνς)

Χαλ – Μπρέντφορντ 1-1 (24′ ΜακΜπέρνι – 63′ Ουατάρα)

Λίβερπουλ – Μπράιτον 2-0 (17′ αυτογκόλ Γκρος, 21′ Ισακ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 0-3 (38′ Ράγιαν, 43′ Ταβερνίερ, 71′ Εβανίλσον)

Σάντερλαντ – Λιντς (25/10)

Η βαθμολογία της Premier League

Θέση Ομάδα Βαθμοί 1 Μάντσεστερ Σίτι 21 2 Άρσεναλ 21 3 Μπράιτον 16 4 Λίβερπουλ 15 5 Τσέλσι 13 6 Άστον Βίλα 11 7 Μπρέντφορντ 11 8 Νιούκαστλ 11 9 Λιντς 10 10 Έβερτον 10 11 Ίπσουιτς 10 12 Χαλ 10 13 Μπόρνμουθ 9 14 Τότεναμ 9 15 Φούλαμ 8 16 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 7 17 Κρίσταλ Πάλας 7 18 Νότιγχαμ Φόρεστ 6 19 Κόβεντρι 6 20 Σάντερλαντ 4

Η βαθμολογία αφορά οκτώ αγωνιστικές, με τη Λιντς και τη Σάντερλαντ να έχουν δώσει από επτά αγώνες.