Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους Βαγγέλης Λιόλιος και Γιώργος Μαυραγάνης – Για σκευωρία κάνει λόγο ο παραιτηθείς πρόεδρος της ΕΟΚ

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες του Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, γνωστή ως Basketgate. Ο Λιόλιος αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι έχει πέσει θύμα σκευωρίας, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου με τις απολογίες τριών ακόμη προσώπων.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα γνωμοδοτήσεων. Θα ακολουθήσει διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, κατά την οποία θα αποφασιστεί εάν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Τι υποστήριξε ο Βαγγέλης Λιόλιος στην απολογία του

Η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου διήρκεσε τρεισήμισι ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκονται πρόσωπα με τα οποία έχει αντιδικία και εναντίον των οποίων έχει καταθέσει μηνύσεις στο παρελθόν. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας ήταν η απομάκρυνσή του από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Το κατηγορητήριο αποδίδει στον Λιόλιο συμμετοχή στη χειραγώγηση 49 αγώνων μπάσκετ σε διάστημα δέκα ετών. Παράλληλα, το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του τον χαρακτηρίζει επικίνδυνο για την τέλεση νέων αδικημάτων, επικαλούμενο την ενεργό ενασχόλησή του με το άθλημα.

Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής, ο Λιόλιος προσκόμισε στον ανακριτή στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία. Ο πιο πρόσφατος διενεργήθηκε το 2025 και αφορούσε τα οικονομικά έτη 2019 και 2020. Κατά τον συγκεκριμένο έλεγχο εξετάστηκαν τραπεζικά στοιχεία από το εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και θυρίδες του κατηγορουμένου, χωρίς να προκύψουν επιλήψιμα ευρήματα.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαυραγάνης αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της απολογίας του, η οποία ολοκληρώθηκε σε 40 λεπτά. Μάρτυρες που έχουν καταθέσει στην υπόθεση υποστηρίζουν ότι παρουσιαζόταν συχνά ως το «δεξί χέρι» και εκπρόσωπος του Λιόλιου, ζητώντας τη χειραγώγηση αγώνων.

Τη Δευτέρα οι επόμενες απολογίες

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο πρώην διεθνής διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, η οποία διήρκεσε εννέα ώρες.

Ο Παπαπέτρου επιχείρησε να δικαιολογήσει το μεγάλο χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε στην κατοικία του, επικαλούμενος εισοδήματα που απέκτησε κατά την 25ετή ενασχόλησή του με τη διαιτησία.

Όπως υποστήριξε, από το 2001 έως το 2026 τα συνολικά εισοδήματά του ανέρχονται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από τη δραστηριότητά του ως διαιτητή, την εργασία του στο δασαρχείο και οικογενειακά εισοδήματα.

«Ζω στην Κατερίνη σε ιδιόκτητο σπίτι, δεν έχω πολλά έξοδα και ήθελα ένα μέρος των χρημάτων αυτών να τα έχω στο σπίτι σε μετρητά», ανέφερε στην απολογία του.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι συγκέντρωσε τα χρήματα μέσω τραπεζικών αναλήψεων που πραγματοποίησε σταδιακά στη διάρκεια των ετών, επιμένοντας ότι το ποσό «δικαιολογείται απολύτως».

Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, οπότε αναμένεται να απολογηθούν η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Τάσος Πηλοΐδης.

Έλεγχοι στα περιουσιακά στοιχεία 17 προσώπων

Παράλληλα με τη δικαστική διερεύνηση, η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος έχει αναλάβει τον έλεγχο των δηλώσεων πόθεν έσχες και των περιουσιακών στοιχείων των έξι συλληφθέντων, καθώς και άλλων 11 προσώπων.

Από αυτά, πέντε είχαν αρχικά περιληφθεί στους ελέγχους, ενώ ακόμη έξι κατονομάζονται στη δικογραφία και αναμένεται να κληθούν από την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Η έρευνα θα επεκταθεί και σε πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής στη δικογραφία. Επιπλέον, προγραμματίζεται η διενέργεια ελέγχων στο σύνολο του επαγγελματικού αθλητισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στο ποδόσφαιρο.

Έκτακτη συνάντηση Βρούτση με την ΕΟΚ τη Δευτέρα

Στο μεταξύ, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ζήτησε έκτακτη συνάντηση με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ, μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή, και η συνάντηση προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 12:00, στο γραφείο του υπουργού στο υπουργείο Αθλητισμού.

Αντικείμενο της συζήτησης θα είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο ελληνικό μπάσκετ, μετά τις καταγγελίες που εξετάζει η Δικαιοσύνη και αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας.

Κατά τη συνάντηση αναμένεται να εξεταστούν τα δεδομένα που έχουν προκύψει, καθώς και οι δυνατότητες αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στο άθλημα. Το υπουργείο θέτει ως προτεραιότητα την ταχύτερη δυνατή ανάκτηση της αξιοπιστίας και του κύρους του ελληνικού μπάσκετ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews, ο Γιάννης Βρούτσης ανέφερε ότι αναμένει την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας και ότι θα τοποθετηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

«Αυτό που έχουμε να κάνουμε ως πολιτεία είναι να κλείσουμε τις πληγές, να εξυγιάνουμε τον χώρο και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα», δήλωσε.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το αυτοδιοίκητο των αθλητικών ομοσπονδιών δεν του επιτρέπουν να παρέμβει στις αποφάσεις τους.

«Δεν μπορώ να επιβάλλω. Μπορώ να υποδείξω», σημείωσε, εξηγώντας ότι επιθυμεί να υποδείξει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο χώρος, ώστε να υπάρξει «ανακούφιση, ανάσα και επόμενη μέρα».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Πολιτεία περιφρουρεί τον αθλητισμό, καταλήγοντας με τη δήλωση: «Κι αν το αμαυρώνει, αυτό σύντομα θα βγει στην επιφάνεια».