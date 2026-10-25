Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Το ζήτημα της αεράμυνας παραμένει» – «Προϋπόθεση οι κυρώσεις στη Ρωσία για την επανεκκίνηση του διαλόγου»

Με το ζήτημα της αεράμυνας να παραμένει, παρά την μερική επαναφορά του δορυφορικού συστήματος Starlink, o πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια εφ’ όλης συνέντευξη έθεσε το πλαίσιο για την επικείμενη τριμερη συνάντηση με τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας αξιώνοντας την συνέχιση των κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας. Στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην εκπομπή TSN Week στο κανάλι 1+1, στο πλαίσιο του τηλεμαραθωνίου United News αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων με την αμερικανική πλευρά στο Όσλο.

«Είμαι ευγνώμων στις ΗΠΑ για το Starlink»

Αναφερόμενος στο σύστημα Starlink, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε: «Η συνομιλία μας με την αμερικανική πλευρά στο Όσλο συνοδεύτηκε από τρεις προκλήσεις. Αυτές ήταν η έλλειψη αεράμυνας, οι περιορισμοί στο Starlink/Starshield και οι περιορισμοί στην ανταλλαγή πληροφοριών από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής». «Είμαι ευγνώμων στους Αμερικανούς και στην ομάδα μας που δύο από αυτά τα ζητήματα – οι πληροφορίες και το Starlink/Starshield – έχουν επιλυθεί μέχρι σήμερα», Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το ζήτημα της αεράμυνας παραμένει», υπογράμμισε. «Υπάρχει πρόοδος όσον αφορά τους πυραύλους για τα συστήματα Patriot, αλλά τα πράγματα κινούνται πολύ αργά. Πιο αργά από όσο πετούν οι ρωσικοί πύραυλοι», σημείωσε. «Δεν μπορείς να λες: ‘Ναι, θα σας δώσουμε τους πυραύλους’ και μετά να μην τους παραδίδεις για έναν ή δύο μήνες. Απλώς δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα», στηλίτευσε.

Προϋπόθεση οι εγγυήσεις ασφαλείας

Αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο ίδιος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε: «Οι εγγυήσεις ασφαλείας μας είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας μας. Δεν μπορούν να υπαγορεύονται από τη ρωσική πλευρά. Οι περιορισμοί στον στρατό μας και η ουδετερότητα της Ουκρανίας δεν είναι υπό συζήτηση». «Το εδαφικό ζήτημα είναι μια κόκκινη γραμμή που μπορεί να συζητηθεί μόνο σε επίπεδο ηγετών. Οι Αμερικανοί θέτουν εδώ και καιρό το ζήτημα της ανταλλαγής εδαφών – το αποκαλούν ‘land swaps’. Υπάρχουν επίσης άλλα σχήματα και προτάσεις για συζήτηση», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι κόκκινες γραμμές της Ουκρανίας με συνέχιση επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία

Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε τις κόκκινες γραμμές της Ουκρανίας λέγοντας: «Όλοι πρέπει να καταλάβουν. Πρώτον, δεν ανταλλάσσουμε τίποτα με τίποτα. Είμαστε έτοιμοι για συζητήσεις. Αν πρόκειται για το εδαφικό ζήτημα, τότε πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο ηγετών. Άλλα ζητήματα – σε επίπεδο τεχνικών ομάδων. Οπότε όλα αυτά μπορούν να συζητηθούν τον Νοέμβριο». Αναφορικά με την επικείμενη τριμερή συνάντηση με ΗΠΑ και Ρωσία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε: «Δεν θα ήθελα να προσεγγίσουμε μια συνάντηση των τριών ηγετών – της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας – έχοντας άρει όλες τις κυρώσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο». «Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν για την επιθετικότητα, όχι για την ευκαιρία να κάνουμε μια κουβέντα. Επομένως, αν λέμε ότι αυτό είναι το τέλος του πολέμου, υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά για την άρση των κυρώσεων», υπογράμμισε.

«Το είπα αυτό στην αμερικανική αντιπροσωπεία επειδή έχω αυτό το συναίσθημα εδώ και αρκετό καιρό: όταν μιλάμε για τη νομοταγή/φιλική στάση της Ρωσίας, δεν πρέπει να την εξαγοράζουμε με τέτοιο τίμημα. Διότι χωρίς κυρώσεις, θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε έναν τριμερή διάλογο όπου ακόμα δεν θα ξέρουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια, αλλά οι κυρώσεις θα έχουν ήδη αρθεί», σημείωσε. «Και ποιος θα έχει τη δύναμη που είχαμε στην αρχή του πολέμου για να επιβάλει ξανά όλες αυτές τις κυρώσεις; Για να συσπειρώσει τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε περισσότερα από 20 πακέτα κυρώσεων σε όλο τον κόσμο;», διερωτήθηκε για να προσθέσει: «Γι’ αυτό είμαι πολύ προσεκτικός με αυτό».

Συνάντηση με τον Πούτιν μόνον με ενεργείς κυρώσεις

«Δεν θέλω να βρεθούμε σε μια συνάντηση με τον Πούτιν χωρίς εργαλεία – χωρίς κυρώσεις, χωρίς χρήματα ή χωρίς δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. Διότι τότε, όπως είπε ο κ. Τραμπ, πραγματικά δεν θα είχαμε πολλά χαρτιά στα χέρια μας», ξεκαθάρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παρ’ όλα αυτά είπε: «Είμαστε έτοιμοι για τριμερείς συνομιλίες μεταξύ τεχνικών ομάδων, οι οποίες πρέπει να αποδώσουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα». Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι «Οι Αμερικανοί με ρώτησαν: “Τι συγκεκριμένο θέλετε;” Είπα: “Κοιτάξτε, μπορεί ο πόλεμος να τελειώσει τον Νοέμβριο κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης της τεχνικής ομάδας;”». «Χωρίς τους ηγέτες, δεν μπορεί να τελειώσει πλήρως», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.» Εντάξει, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε δώστε μας μια κατάπαυση του πυρός στις ενεργειακές υποδομές, τη θάλασσα, τα σιτηρά, μια ανταλλαγή όλων με όλους ή μια συνάντηση ηγετών», σημείωσε. «Φυσικά, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα είναι μια ευκαιρία», επισήμανε.

Ενέργεια και σιτηρά στην ατζέντα της επικείμενης τριμερούς συνάντησης

Επεκτείνοντας την ατζέντα της επικείμενης τριμερούς συνάντησης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στην ενέργεια και τα σιτηρά. «Αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα», διευκρίνισε σημειώνοντας πως «μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών είναι μια ευκαιρία να έχουμε κάτι συγκεκριμένο μετά την τριμερή συνάντηση». «Αυτό είναι που ζητάμε και προτείνουμε. Δεν το απαιτούμε, αλλά το προτείνουμε στην αμερικανική πλευρά. Τότε αυτό θα έδειχνε σοβαρότητα», σημείωσε. «Αλλά αν πρόκειται απλώς για ένα πολιτικό κόλπο και ο Πούτιν λέει απλά “Ναι, είμαι έτοιμος” επειδή δεν θέλει κλιμάκωση με την Αμερική πριν από τις εκλογές, τότε θα δούμε πολύ σύντομα τον Νοέμβριο αν ήταν κόλπο ή όχι», υπογράμμισε.

«Οι Ρώσοι πρέπει να αποναρκοθετήσουν το Ολέσκι»

Αναφορικά με την κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή Ολέσκι ύστερα από την παρέμβαση της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ. «Η αμερικανική πλευρά πρότεινε ένα καθεστώς κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή Ολέσκι ξεκινώντας από τις 27 Οκτωβρίου. Διότι αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει μόνο μία ημέρα. Θα διαρκέσει αρκετές ημέρες. Ανθρωπιστικές αποστολές πρέπει να φτάσουν εκεί: οι Αμερικανοί, εμείς και οι Ρώσοι», υπογράμμισε. «Οι Ρώσοι πρέπει να αποναρκοθετήσουν τους δρόμους, και εμείς πρέπει να το δούμε αυτό και να εργαστούμε πάνω σε όλα αυτά εκεί», απαίτησε ο Βολοντίμιρ Ζελενσκι. «Έχω δώσει τις σχετικές οδηγίες στον Επίτροπο Δικαιωμάτων (Ombudsman). Έχουμε επίσης μιλήσει με την Υπηρεσία Ασφαλείας και τον στρατό», εξήγησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Φυσικά, η Ρωσία θα κάνει τα πάντα για να αποναρκοθετήσει τους δρόμους με τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στη Ρωσία και να μείνουν εκεί», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Δεν πρόκειται απλώς να αφήσουν τους ανθρώπους ελεύθερους. Και ορισμένοι άνθρωποι θα απομακρυνθούν προς την Ουκρανία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο – στο τμήμα που ελέγχουμε εμείς», υπογράμμισε. «Το κύριο πράγμα είναι να απελευθερωθούν αυτοί οι άνθρωποι από τον αποκλεισμό ώστε να μπορούν να ζήσουν», εξήγησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Ιδανικά, θα πρέπει να είναι σε θέση να πετύχουν τον στόχο τους και να απομακρυνθούν προς τα εδώ, σε εμάς, στην Ουκρανία, η οποία θα τους παράσχει όλα όσα χρειάζονται και θα τους στηρίξει», κατέληξε.