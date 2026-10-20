Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Θα σταματήσουμε να χτυπάμε τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, εάν και αυτή κάνει το ίδιο»

Μετά τη διμερή συνάντηση στο Όσλο με τους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος για ενεργειακή εκεχειρία, υπό τον όρο ότι η Ρωσία θα σταματήσει να πλήττει τις ουκρανικές υποδομές. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόταση για διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης των ηγετών, την ώρα που ο Στιβ Γουίτκοφ μεταβαίνει στη Ρωσία για να μεταφέρει το μήνυμα των συνομιλιών.

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Διεθνή Νέα

ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ – ΟΣΛΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Χ
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ – ΟΣΛΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Χ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στο Όσλο με τους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.
  • «Είμαστε έτοιμοι να μην πλήξουμε ευαίσθητα τμήματα του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας, εάν η Ρωσία σταματήσει να πλήττει τον δικό μας…», διεμήνυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Ο Στιβ Γουίτκοφ μεταβαίνει αύριο στη Ρωσία για να μεταφέρει το μήνυμα, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε μία πιθανή τριμερή συνάντηση των ηγετών.

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Τα βλέμματα στρέφονται στη Ρωσία καθώς εκεί θα βρεθεί αύριο ο Στιβ Γουίτκοφ για να μεταφέρει το μήνυμα της συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο.

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Με την ολοκλήρωση της διμερούς συνάντησης με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, των ειδικών απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ που είχε νωρίτερα σήμερα (20/10) στο Όσλο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως η χώρα του είχε υποστηρίξει «αμέσως την αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας. Όμως η Ρωσία απάντησε συνεχίζοντας τις επιθέσεις της. Προσφέραμε διαφορετικές επιλογές».

«Είμαστε έτοιμοι να μην πλήξουμε ευαίσθητα τμήματα του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας, εάν η Ρωσία σταματήσει να πλήττει τον δικό μας. Ο Πούτιν έχει πει “όχι”. Αλλά εργαζόμαστε για να βρούμε μια λύση», διεμήνυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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Στο ίδιο πνεύμα είπε: «Έχουμε ορισμένες ξεκάθαρες ιδέες για το πώς να φτάσουμε στην ειρήνη. Και είμαστε ενωμένοι με τους Ευρωπαίους εταίρους μας σε αυτή την προσπάθεια, ενώ θέλουμε οι Αμερικανοί να μεταφέρουν αυτές τις ιδέες στους Ρώσους». «Μία από τις σημαντικές ιδέες είναι να προχωρήσουμε σε μια πιθανή τριμερή συνάντηση των ηγετών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που μόνο οι ηγέτες μπορούν να επιλύσουν», πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Ο Στιβ πηγαίνει στη Ρωσία αύριο. Ας δούμε τι έχει να πει ο Πούτιν», κατέληξε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

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