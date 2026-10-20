Η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα στο επίκεντρο του NATO – Στήριξη ζητεί ο Ζελένσκι από το Όσλο

Στο επίκεντρο του ΝΑΤΟ τίθεται η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα και η προστασία της ναυσιπλοΐας, με τη Συμμαχία να ανακοινώνει πρόσθετα μέσα επιτήρησης, αναγνώρισης και αντιμετώπισης drones στην ανατολική πτέρυγα. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιεί επαφές στο Όσλο εστιάζοντας στην επιστροφή των απαχθέντων παιδιών και την κρίσιμη κατάσταση στο κατεχόμενο Ολέσκι, ενώ συμμετέχει σε συνομιλίες με τους πρωθυπουργούς Νορβηγίας και Φινλανδίας και τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

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Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο επίκεντρο του ΝΑΤΟ βρίσκεται η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς τα πλήγματα εν μέσω ρωσο-ουκρανικού πολέμου εντείνονται επιδρώντας αρνητικά στη ναυσιπλοΐα.
  • Οι πρέσβεις συναντήθηκαν στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, με τη Συμμαχία να προαναγγέλλει την αποστολή πρόσθετων μέσων στην περιοχή για επιτήρηση και αναγνώριση.
  • Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιεί συναντήσεις στο Όσλο με τους πρωθυπουργούς της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, καθώς και με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

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Στο επίκεντρο του ΝΑΤΟ βρίσκεται η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, μιας που τα πλήγματα εν μέσω ρωσο – ουκρανικού πολέμου εντείνονται επιδρώντας αρνητικά στη ναυσιπλοΐα.

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Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ με μήνυμα της στο Χ ενημέρωσε ότι νωρίτερα σήμερα «οι πρέσβεις του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο για να συζητήσουν την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα». «Το ΝΑΤΟ έχει ήδη ενισχύσει τη διάταξή του ανατολική πτέρυγα, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αντιμετώπισης drones. Το ΝΑΤΟ θα αποστείλει πρόσθετα μέσα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για επιτήρηση, αναγνώριση και εγκληματολογικές/αναλυτικές έρευνες», υπογράμμισε η Άλισον Χαρτ.

«Θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ενωμένοι και να διασφαλίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι και ικανοί να αντιμετωπίσουμε κάθε απειλή και να κρατήσουμε το ένα δισεκατομμύριο των ανθρώπων μας ασφαλές», κατέληξε στο μήνυμά της η Άλισον Χαρτ.

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Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Όσλο, όπου βρίσκεται, είχε αρχικά συνάντηση με τον Βασιλιά Χάακον Η΄ της Νορβηγίας ευχαριστώντας τον για την στάση που έχει κρατήσει. «Συζητήσαμε την επιστροφή των παιδιών από την Ουκρανία που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Πρέπει να φέρουμε κάθε παιδί της Ουκρανίας πίσω στο σπίτι του», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Κάνουμε επίσης ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας στο Ολέσκι, το οποίο βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή. Η κατάσταση εκεί είναι απλώς φρικτή», διεμήνυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ακολούθησε η τριμερής συνάντηση του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκάρ Στουρ και τον πρωθυπουργό της Φιλανδίας, Άλεξ Στουμπ, όπως και διμερής με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

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