Σε εξέλιξη η φοιτητική διαδήλωση στο Σύνταγμα – Σε σκηνές θα διανυκτερεύσουν οι φοιτητές- ΦΩΤΟ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων στην πλατεία Συντάγματος, όπου φοιτητές έχουν στήσει σκηνές μπροστά από τη Βουλή και θα διανυκτερεύσουν διεκδικώντας δωρεάν φοιτητική στέγη και ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας.
  • Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθεί συναυλία αλληλεγγύης, ενώ οι φοιτητές θα παραμείνουν στο Σύνταγμα μέχρι το πρωί για να ενσωματωθούν στο αυριανό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια.
  • Σε επιφυλακή βρίσκεται η αστυνομία, σχεδιάζοντας προελέγχους και έχοντας ενεργοποιήσει το «πληροφοριακό δίκτυο» για «τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων από χώρους που συχνά προκαλούν επεισόδια».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων στην πλατεία Συντάγματος, η οποία έχει μετατραπεί σε υπαίθρια κατασκήνωση διαμαρτυρίας.

Φοιτητές έχουν ήδη στήσει τις σκηνές τους μπροστά από τη Βουλή, διαμηνύοντας ότι θα παραμείνουν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, διανυκτερεύοντας στο κέντρο της Αθήνας, διεκδικώντας δωρεάν φοιτητική στέγη, κάλυψη του αυξημένου κόστους διαβίωσης και ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.

Κεντρικό σύνθημα είναι το «Να παρθούν τώρα μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη».

Στο πλαίσιο της αποψινής διαμαρτυρίας, στην πλατεία θα πραγματοποιηθεί συναυλία αλληλεγγύης με τη συμμετοχή συγκροτημάτων και καλλιτεχνών.

Οι φοιτητές θα παραμείνουν στο Σύνταγμα μέχρι το πρωί, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη, στις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φωτό από Intime

Αστυνομία: Προέλεγχοι και «πληροφοριακό δίκτυο»

Η αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ σχεδιάζονται προέλεγχοι αντίστοιχοι με εκείνους που γίνονται στις μεγάλες ετήσιες συγκεντρώσεις και έχει ενεργοποιηθεί το πληροφοριακό δίκτυο της Αστυνομίας για «τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων από χώρους που συχνά προκαλούν επεισόδια».

ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φωτό από Intime
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φωτό από Intime
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