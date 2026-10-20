Πάνος Μουζουράκης για τον πατέρα Αντώνιο: «Πώς γίνεται για τις ίδιες κατηγορίες, στην Αθήνα να καταδικάζεται και στα Γιάννενα να αθωώνεται;»

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Πάνος Μουζουράκης σχολίασε το γεγονός πως ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ομόφωνα αθώος από το δικαστήριο των Ιωαννίνων, μαζί με δύο ακόμη κατηγορουμένους, παιδαγωγούς και υπευθύνους των δομών της «Κιβωτού του Κόσμου», στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα. Παράλληλα, ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη δημοσίευσή του, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, ο Πάνος Μουζουράκης σε Instagram story που πραγματοποίησε στο προφίλ που διατηρεί στην πλατφόρμα, έγραψε: «Πώς γίνεται για τις ίδιες κατηγορίες, ο ίδιος άνθρωπος στην Αθήνα να καταδικάζεται και στα Γιάννενα να αθωώνεται;».

«Και πώς γίνεται όταν καταδικάζεται να βουίζουν όλα τα μέσα, αλλά όταν αθωώνεται να το μαθαίνεις μόνο από τοπικές φυλλάδες της επαρχίας; Η δικαιοσύνη κρίνεται στις αίθουσες, η αντικειμενικότητα των ΜΜΕ κρίνεται στα πρωτοσέλιδα», συνέχισε στην ανάρτησή του.

«Ο πατέρας Αντώνιος ήταν πνευματικός μου»

Σε συνέντευξή του στη Φαίη Σκορδά το 2023, ο Πάνος Μουζουράκης είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι: «Ο πατέρας Αντώνιος ήταν πνευματικός μου. Θεωρώ ότι είναι ακόμα, απλά δεν βρισκόμαστε με όλα αυτά που έχουν γίνει. Έχω εξομολογηθεί, έχω κοινωνήσει, με έχει συμβουλέψει… Όταν άρχισαν να ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα, έκαναν τρομερή σύγκρουση με την εικόνα που έχω εγώ στο μυαλό μου».

Σε άλλο σημείο, είχε πει πως: «Είμαι σε ένα στάδιο αναμονής και περιμένω να κάνω τον σταυρό μου και να πω “ευχαριστώ Θεέ μου, επιτέλους λύθηκε” και να αρχίσει να ξαναχτίζεται η “Κιβωτός”, από τις ζημιές που έπαθε. Από εκεί και πέρα, αν έχω πέσει τόσο έξω και διαλυθεί και αυτή η μικρή ελπίδα που είχα στον άνθρωπο, ε τότε…».