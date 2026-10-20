Τηλεθέαση (19/10): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές τη Δευτέρα;

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 05:00 – 10:00
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 21,6%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 21,1%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 17,4%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 12,7%
- ALPHA – Happy Day 10,6%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 7,6%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,5%
Ζώνη 10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 20,2%
- ΣΚΑΪ – Live You 16%
- ANT1 – Το Πρωινό 13,2%
- OPEN – 10 Παντού 11,3%
- ALPHA – Super Κατερίνα 9,5%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 8,2%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,7%
- STAR – Stars System 5,9%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 4%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,8%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 05:00 – 10:00
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 28,1%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 14,9%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 14,5%
- ALPHA – Happy Day 10,8%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,6%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 6,4%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4,7%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 4,1%
Ζώνη 10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 14,7%
- ALPHA – Super Κατερίνα 12,2%
- ANT1 – Το Πρωινό 10,5%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,3%
- STAR – Stars System 9,7%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 9,2%
- ΣΚΑΪ – Live You 9%
- OPEN – 10 Παντού 7,5%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 5,4%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,7%