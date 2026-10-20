Τηλεθέαση (19/10): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές τη Δευτέρα;

Τα αναλυτικά νούμερα τηλεθέασης στο γενικό και στο δυναμικό κοινό αποτυπώνουν την κατάταξη των προγραμμάτων στις ζώνες 05:00-10:00 και 10:00-13:00. 

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
  • Στο γενικό κοινό, ο ΣΚΑΪ επικράτησε με την εκπομπή Πρώτη Εικόνα (21,6%) στη ζώνη 05:00 – 10:00 και τους Αταίριαστους (20,2%) στη ζώνη 10:00 – 13:00.
  • Στο δυναμικό κοινό, η Πρώτη Εικόνα κατέγραψε 28,1% στη ζώνη 05:00 – 10:00, ενώ οι Αταίριαστοι διατήρησαν την πρωτιά στη ζώνη 10:00 – 13:00 με 14,7%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 05:00 – 10:00

  1. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 21,6%
  2. ΣΚΑΪ – Σήμερα 21,1%
  3. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 17,4%
  4. OPEN – Ώρα Ελλάδος 12,7%
  5. ALPHA – Happy Day 10,6%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8%
  7. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 7,6%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,5%

Ζώνη 10:00 – 13:00

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 20,2%
  2. ΣΚΑΪ – Live You 16%
  3. ANT1 – Το Πρωινό 13,2%
  4. OPEN – 10 Παντού 11,3%
  5. ALPHA – Super Κατερίνα 9,5%
  6. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 8,2%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,7%
  8. STAR – Stars System 5,9%
  9. ΕΡΤNEWS – Newsroom 4%
  10. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,8%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 05:00 – 10:00

  1. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 28,1%
  2. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 14,9%
  3. ΣΚΑΪ – Σήμερα 14,5%
  4. ALPHA – Happy Day 10,8%
  5. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,6%
  6. OPEN – Ώρα Ελλάδος 6,4%
  7. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4,7%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 4,1%

Ζώνη 10:00 – 13:00

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 14,7%
  2. ALPHA – Super Κατερίνα 12,2%
  3. ANT1 – Το Πρωινό 10,5%
  4. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,3%
  5. STAR – Stars System 9,7%
  6. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 9,2%
  7. ΣΚΑΪ – Live You 9%
  8. OPEN – 10 Παντού 7,5%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 5,4%
  10. ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,7%
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