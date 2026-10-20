Ιταλία: Χωρίς μακαρόνια κινδυνεύει να μείνει η χώρα – Σταματούν την παραγωγή εργοστάσια ζυμαρικών, αδειάζουν τα σούπερ μάρκετ

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Ακόμη και τα μακαρόνια, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προϊόντα της ιταλικής γαστρονομίας, κινδυνεύουν να γίνουν δυσεύρετα, καθώς οι κινητοποιήσεις των οδηγών φορτηγών παραλύουν την παραγωγή ζυμαρικών στη νότια Ιταλία. Οι αποκλεισμοί δρόμων, αυτοκινητοδρόμων και λιμανιών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και το αυξανόμενο κόστος ζωής, έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις πρώτων υλών στις βιομηχανίες. Η γνωστή εταιρεία Rummo ανακοίνωσε την αναστολή της παραγωγής της, ενώ αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, σε περιοχές της νότιας Ιταλίας καταγράφονται ελλείψεις τροφίμων, ουρές στα πρατήρια καυσίμων και ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία.

Σύμφωνα με το Reuters, η παραγωγή ζυμαρικών στην Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρό κίνδυνο, καθώς οι διαδηλώσεις των αυτοκινητιστών εμποδίζουν την παράδοση βασικών συστατικών στα εργοστάσια.

Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στη Σικελία και σε άλλες περιοχές του νότου, έχουν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές, επηρεάζοντας τόσο τη βιομηχανική παραγωγή όσο και τον εφοδιασμό των καταστημάτων.

«Η παραγωγή ζυμαρικών έχει σχεδόν σταματήσει» – Κατεβάζει ρολά η Rummo

Η βιομηχανία ζυμαρικών Rummo, που εδρεύει στην Καμπανία της νότιας Ιταλίας, ανακοίνωσε την Τρίτη (20/10) ότι αναγκάστηκε να αναστείλει την παραγωγή της, καθώς εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα αποθέματα πρώτων υλών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κόζιμο Ρούμο, δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica ότι η κατάσταση δεν περιορίζεται στη δική του επιχείρηση.

Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί ζυμαρικών στη γειτονική Απουλία αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες.

Η Απουλία, η Καμπανία και η Σικελία αποτελούν την καρδιά της ιταλικής βιομηχανίας ζυμαρικών, με αποτέλεσμα οι διαταραχές στις μεταφορές να επηρεάζουν σημαντικό μέρος της εθνικής παραγωγής.

«Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ζυμαρικών στην Ιταλία έχει σταματήσει ή βρίσκεται πολύ κοντά στο να σταματήσει», προειδοποίησε ο Ρούμο.

Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει και η La Molisana, μία ακόμη σημαντική εταιρεία ζυμαρικών, με έδρα την περιφέρεια Μολίζε.

Η επιχείρηση ανακοίνωσε ότι η παραγωγή της έχει μειωθεί σημαντικά και ότι αναγκάζεται να χρησιμοποιεί τα αποθέματα πρώτων υλών της, μεταξύ των οποίων σιτάρι και σιμιγδάλι, προκειμένου να διατηρήσει τη λειτουργία της.

Κίνδυνος για ολόκληρη τη βιομηχανία των 13,5 δισ. ευρώ

Η κρίση απειλεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ιταλικής οικονομίας.

Η Italmopa, η ένωση που εκπροσωπεί την ιταλική αλευροβιομηχανία, είχε προειδοποιήσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ότι ολοένα περισσότερα εργοστάσια ενδέχεται να αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία τους, εάν συνεχιστούν οι αποκλεισμοί.

Μια παρατεταμένη διαταραχή θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την προμήθεια σιταριού και την παραγωγή αλεύρων μέχρι τη μεταφορά και τη διάθεση των ζυμαρικών στην αγορά.

Σύμφωνα με έκθεση του ομίλου European House-Ambrosetti, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, η ιταλική αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης ζυμαρικών κατέγραψε έσοδα ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025.

Οι επιχειρήσεις προειδοποιούν ότι η έλλειψη πρώτων υλών μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αναστολές λειτουργίας, εφόσον δεν αποκατασταθεί σύντομα η ομαλή τροφοδοσία των εργοστασίων.

Αδειάζουν τα ράφια, σχηματίζονται ουρές για βενζίνη – «Ο κόσμος άρπαζε ό,τι είχε απομείνει»

Οι συνέπειες των αποκλεισμών γίνονται ήδη αισθητές στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σε περιοχές της νότιας Ιταλίας καταγράφονται ελλείψεις τροφίμων στα σούπερ μάρκετ, ενώ οι οδηγοί σχηματίζουν ουρές στα πρατήρια καυσίμων, φοβούμενοι ότι οι προμήθειες ενδέχεται να εξαντληθούν.

Η 45χρονη Ζινέμπ Μπουτίμα, κάτοικος της πόλης Λόκρι, στην επαρχία Ρέτζιο Καλάμπρια, περιέγραψε στο Reuters τις σκηνές που επικράτησαν στα καταστήματα.

«Ο κόσμος προσπαθούσε να αρπάξει ό,τι είχε απομείνει. Αναγκάστηκα να πάω σε μια κοντινή πόλη και αγόρασα επιπλέον αλεύρι και τα τρόφιμα που καταναλώνουμε περισσότερο», δήλωσε.

Αντίστοιχη ανησυχία επικρατεί και για τα καύσιμα.

Η 78χρονη Έλενα Λομπάρντο, επίσης από το Λόκρι, ανέφερε ότι υπάλληλος πρατηρίου την προέτρεψε τη Δευτέρα να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου της.

«Δεν ξέρω αν αύριο θα υπάρχει καθόλου βενζίνη», της είπε. Την Τρίτη, το συγκεκριμένο πρατήριο ήταν κλειστό.

Πακέτο άνω των 150 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση Μελόνι

Μπροστά στις αυξανόμενες πιέσεις, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί να βρει λύση στη διαμάχη με τους οδηγούς φορτηγών.

Μετά από συνάντηση με εκπροσώπους του κλάδου την Τρίτη, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Εντοάρντο Ρίξι, ανακοίνωσε ότι πρόκειται σύντομα να διατεθεί νέο πακέτο οικονομικής στήριξης ύψους άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κυβέρνηση επιδιώκει με την οικονομική ενίσχυση να αντιμετωπίσει τις πιέσεις που δέχονται οι μεταφορείς από την αύξηση του κόστους καυσίμων και λειτουργίας.

Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο εάν η εξαγγελία θα είναι αρκετή για να οδηγήσει στον τερματισμό των αποκλεισμών και την αποκατάσταση του εφοδιασμού.

Κοινωνική αναταραχή και στο Μιλάνο – Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση

Οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών εξελίσσονται σε μια περίοδο γενικευμένης κοινωνικής έντασης στην Ιταλία.

Η κυβέρνηση Μελόνι προετοιμάζει παράλληλα αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Μιλάνο και σε άλλες πόλεις της βόρειας Ιταλίας, στο περιθώριο διαδηλώσεων κατά του πληθωρισμού.

Οι διαμαρτυρίες για την ακρίβεια έχουν εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση, καθώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των υψηλών τιμών.

Η κατάσταση στη νότια Ιταλία δημιουργεί επιπλέον ανησυχία, καθώς η διακοπή των μεταφορών δεν επηρεάζει πλέον μόνο τους διαδηλωτές και τις οδικές μετακινήσεις, αλλά απειλεί τη λειτουργία βασικών παραγωγικών κλάδων.

Με τα εργοστάσια ζυμαρικών να εξαντλούν τις πρώτες ύλες τους και τους καταναλωτές να έρχονται αντιμέτωποι με ελλείψεις τροφίμων και καυσίμων, η κυβέρνηση Μελόνι καλείται να αποτρέψει μια κρίση που αγγίζει ακόμη και το πιο αναγνωρίσιμο προϊόν της ιταλικής κουζίνας: τα μακαρόνια.