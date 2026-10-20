Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που γράψανε» τονίζει η συνεργάτιδά της

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, στενή συνεργάτιδα και φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη, μίλησε στο «Πρωινό» για την κατάσταση της υγείας της σπουδαίας ηθοποιού και τραγουδίστριας, με αφορμή ένα δημοσίευμα. Η ίδια ξεκαθάρισε πως η αγαπημένη καλλιτέχνις «είναι καλά, ούτε καθηλωμένη στο κρεβάτι είναι, ούτε τίποτα» και «έχει τα προβλήματα που θα μπορούσε να έχει μία γυναίκα της ηλικίας της».

Μιλώντας για την Ζωζώ Σαπουντζάκη, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου ανέφερε ότι: «Πραγματικά απορώ και είμαι πάρα πολύ θυμωμένη για μία ακόμα φορά. Έχω πει επανειλημμένως για τον κίτρινο τύπο, δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν μία πένα και γράφουν όλες αυτές τις ανακρίβειες…

Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που γράψανε σήμερα. Είμαι έξαλλη. Και τους προκαλώ να έρθουν να το διαπιστώσουν. Η Ζωζώ είναι καλά, ούτε καθηλωμένη στο κρεβάτι είναι, ούτε τίποτα. Έχει περιποίηση, φροντίδα και είναι πολύ καλά. Όσον αφορά την υγεία της, έχει τα προβλήματα που θα μπορούσε να έχει μία γυναίκα της ηλικίας της».

«Είναι προστατευμένη από όλα και από όλους»

Σχετικά με το αν δυσκολεύεται να αναγνωρίσει οικεία πρόσωπα, η συνεργάτιδα και φίλη της επιτυχημένης ηθοποιού και τραγουδίστριας, ξεκαθάρισε πως: «Τους αναγνωρίζει και συζητάνε, θυμούνται τα παλιά, γελάμε, βλέπουμε τηλεόραση, βλέπουμε τις εκπομπές της, τραγουδάμε.

Αλλά έτσι θέλουν να λένε για να πουλάνε τις παλιοφυλλάδες θα έλεγα. Γιατί το κάνουν αυτό σε κάποιους καλλιτέχνες “μύθους”, που μαζί τους όταν θα φύγουν κλείνει και μία εποχή; Γιατί το κάνουν αυτό; Η κυρία Σαπουντζάκη είναι προστατευμένη από όλα και από όλους. Είναι ευτυχισμένη θα έλεγα».

Ακόμα, εξήγησε ότι: «Όσον αφορά τον σύντροφό της που κάτι τέτοιο αναφέρει πάλι η εφημερίδα, φυσικά και τον ζητάει τον σύντροφό της, μπορώ και την προστατεύω από το να της πω για την απώλειά του. Δεν θέλω γιατί δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Δεν τον ζητάει κάθε μέρα. Και βγαίνουμε και έξω, πάμε και βόλτα. Με το αναπηρικό; Ναι με το αναπηρικό. Ναι την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της. Από εκεί και πέρα δεν είναι στο κρεβάτι».

«Τι να κινηθώ νομικά; Τι να πω και σε ποιον; Θα ήθελα πραγματικά να σέβονται και να σκέφτονται πριν γράψουν κάτι για την αγαπημένη μας Ζωζώ. Και απορώ πώς χωρίς να ρωτήσουν πραγματικά την κατάστασή της βγαίνουν αυτά τα δημοσιεύματα», κατέληξε.