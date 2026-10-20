Γιώργος Λιάγκας για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Ο ίδιος θεωρεί ότι αυτό είναι μια άδικη και χωρίς λόγο στοχοποίηση»

Το τι ισχυρίζεται το περιβάλλον του Κωνσταντίνου Αργυρού, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από το «Πρωινό» την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργο Λιάγκας ανέφερε μέσα από την εκπομπή του: «Θα σας πω για πρώτη φορά σήμερα, τι ισχυρίζεται το περιβάλλον του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θεωρεί ότι αυτή η στοχοποίηση είναι πέρα για πέρα άδικη. Πρώτο κομμάτι. Και θεωρεί ότι το δεύτερο κομμάτι με τον Πύργο του Άιφελ, είναι ουσιαστικά τα απόνερα της ιστορίας με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο Αργυρός θεωρεί ότι υπήρξε μία τεράστια ζήλια των ανθρώπων του καλλιτεχνικού κόσμου και όχι μόνο, για τη σχέση του με την Γκίλφοϊλ».

Αμέσως μετά, ο παρουσιαστής εξήγησε πως: «Τι λέει ο Αργυρός; “Δεν πήγα εγώ να βρω την Γκίλφοϊλ. Η Γκίλφοϊλ μπήκε στον δρόμο μου. Δεν πήγα εγώ να παρακαλέσω την Γκίλφοϊλ να έρθει στο μαγαζί μου. Μου την γνώρισε ο γνωστός επιχειρηματίας. Από εκεί και πέρα η Γκίλφοϊλ θέλησε να μπει στα lifestyle πράγματα της χώρας και χρησιμοποίησε εμένα ως αρωγό. Εγώ λοιπόν όπως είχα σχέση με τον Τσούνη, έτσι είχα και με την Γκίλφοϊλ, και θα είχα με τον οποιονδήποτε σχέση, ο οποίος ουσιαστικά έκανα καλό στη χώρα μου”.

Αυτό θεωρεί ο Αργυρός. Ότι με την σχέση σου με την Κίμπερλι, ουσιαστικά βοηθούσε τη χώρα του. Δεν είναι πολιτικός, δεν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική και δεν θέλει να κάνει δηλώσεις, γιατί δεν ασχολείται με την πολιτική. Όντως δεν παρακολουθούσε τι έχει γίνει και θεωρεί ότι σωστά δεν έκανε δήλωση όταν ήρθε στο αεροδρόμιο. Σας λέω τι θεωρεί».

«Θεώρησα, αφελώς μη αφελώς, ότι θα πρέπει να προβάλλω την αποψινή μου συναυλία»

«Πάμε τώρα στο Παρίσι. Σου λέει ο Αργυρός: “Τα επεισόδια στο Παρίσι έγιναν στο κέντρο, σε συγκεκριμένες γειτονιές. Το Παρίσι είναι μία τεράστια μεγαλούπολη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Οι οποίοι κυκλοφορούν κανονικότατα, χωρίς να αλλάξει απολύτως τίποτα στην τουριστική πλευρά του Παρισιού, παρά τα επεισόδια”.

Σου λέει λοιπόν: “Εγώ ζω σε ένα ξενοδοχείο, πήγα στον Πύργο του Άιφελ, ούτε επεισόδια γινόντουσαν εκεί, ούτε τίποτα. Καμία συναυλία και καμία εκδήλωση δεν ακυρώθηκε εκείνη την ημέρα και όλα τα τοπικά μέσα διαφήμιζαν και τις θεατρικές παραστάσεις και τις συναυλίες που γινόντουσαν. Στην ίδια λογική λοιπόν και εγώ ως καλλιτέχνης θεώρησα, αφελώς μη αφελώς, ότι θα πρέπει και εγώ να προβάλλω την αποψινή μου συναυλία κάτω από το πιο εμβληματικό μέρος του Παρισιού”.

Και εγώ θεωρώ, και το είπα στο περιβάλλον του Αργυρού, ότι το δεύτερο γνωρίζοντας και το πρώτο, δηλαδή όλη την γκρίνια που υπήρχε για την Γκίλφοϊλ, θα έπρεπε να το αποφύγει. Ο ίδιος όμως θεωρεί ότι αυτό είναι μια άδικη και χωρίς λόγο στοχοποίηση».