Σπείρα έκλεψε καλώδια 25 χιλιομέτρων από εταιρεία στην Παιανία – Άνω του 1 εκατ. ευρώ η αξία τους, 19 συλλήψεις – ΦΩΤΟ

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Συμμορία που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή χαλκού, τον οποίον αφαιρούσα από καλώδια που άρπαζε στα Μεσόγεια, από εργοτάξιο γαλλικής εταιρείας στην Παιανία, εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ. Η παράνομη τους δράση ήταν ιδιαίτερα επικερδής, καθώς η αξία των κλοπιμαίων ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Οι δράστες έμπαιναν πάντα νυχτερινές ώρες στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου και έκλεβαν μεγάλες ποσότητες καλωδίων χαλκού, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα.

Είχαν κλέψει καλώδια συνολικού μήκους 25 χιλιομέτρων. Τα μέλη της σπείρας φόρτωναν τα καλώδια σε κλεμμένα φορτηγά και τα μετέφεραν σε ερημικές περιοχές, όπου έκαιγαν τα καλώδια και αφαιρούσαν τον χαλκό.

Το βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ με φωτογραφίες είναι αποκαλυπτικό της δράσης τους.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Παιανίας, αξιοποιώντας το οπτικό υλικό και δεδομένα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ταυτοποιήθηκαν 19 μέλη της σπείρας. Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και έπειτα από ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αττική και Βοιωτία, συνελήφθησαν.

Οι δράστες είναι κατάγονται από την Αλβανία, την Ελλάδα, το Μπανγκλαντές και τη Βουλγαρία.