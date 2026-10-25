Οργή από την κυβέρνηση της Λιβύης για τον Τραμπ που την αποκάλεσε «μολυσμένη από την τρομοκρατία» – «O λαός μας δεν είναι αντικείμενο εκλογικών αντιπαραθέσεων»

Τους χαρακτηρισμούς Τραμπ καταδικάζει η Λιβύη ότι δήθεν η χώρα συγκαταλέγεται στις «μολυσμένες από την τρομοκρατία». «Δεν θα δεχτούμε να χρησιμοποιούνται η αξιοπρέπεια της Λιβύης και ο λαός της ως αντικείμενο εκλογικών αντιπαραθέσεων», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά.

Προηγουμένως, στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Η Λιβύη, η Υεμένη, η Αϊτή και η Σομαλία είναι χώρες μολυσμένες από την τρομοκρατία». «Οι ΗΠΑ δέχονται μετανάστες από αυτές, αντί από χώρες όπως η Νορβηγία και η Σουηδία», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «η χώρα απορρίπτει κάθε προσβολή σε βάρος της ίδιας ή του λαού της, ο οποίος έχει κάνει μεγάλες θυσίες στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στα κοινά συμφέροντα».

«Δεν θα δεχτούμε να χρησιμοποιούνται η αξιοπρέπεια της Λιβύης και ο λαός της ως αντικείμενο εκλογικών αντιπαραθέσεων», δήλωσε ο Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, προσθέτοντας ότι «η θέση της Λιβύης, καθώς και ο περιφερειακός και διεθνής της ρόλος, δεν μπορούν να αγνοούνται ή να υποβαθμίζονται».

Από την πλευρά της, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας, με έδρα τη Βεγγάζη, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε γνώση των «απαράδεκτων χαρακτηρισμών» για τη Λιβύη, επισημαίνοντας ότι τέτοιες δηλώσεις αντιβαίνουν στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και της διπλωματικής υπευθυνότητας.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση να παράσχει «επίσημη διευκρίνιση σχετικά με αυτές τις δηλώσεις», υπογραμμίζοντας ότι η Λιβύη είναι «ένα κυρίαρχο κράτος με μακραίωνη ιστορία και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, που δεν μπορεί να περιορίζεται σε παροδικούς χαρακτηρισμούς ή προκατασκευασμένες κρίσεις».