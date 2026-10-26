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Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία, τι θα γίνει στην Αττική

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το πρωί της Δευτέρας (26/10) το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, προβλέποντας επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις τουλάχιστον έως και την Τρίτη (27/10). Τα έντονα φαινόμενα επηρεάζουν κατά κύριο λόγο την ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Εύβοιας και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

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καιρός κακοκαιρία βροχή καταιγίδες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πρωί της Δευτέρας (26/10) η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, προειδοποιώντας για ένα δύσκολο επόμενο 48ωρο καθώς ο καιρός ξαναφόρεσε το «φθινοπωρινό του ένδυμα».
  • Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται τουλάχιστον έως και την Τρίτη (27-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική χώρα, οι οποίες πιθανόν να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις.
  • Στην Αττική κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σήμερα έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες, καθώς και έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύσκολο θα είναι το επόμενο 48ωρο καθώς ο καιρός ξαναφόρεσε το «φθινοπωρινό του ένδυμα». Το πρωί της Δευτέρας (26/10) η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες Κυριακή σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Αναλυτικότερα, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26-10-2026) τουλάχιστον έως και την Τρίτη (27-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Δευτέρα (26-10-2026)
α) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως τις πρωινές ώρες.
β) Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.
γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.
δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.
ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.
στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Β. Αύριο Τρίτη (27-10-2026)
α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.
β) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα.
γ) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι.
δ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες.
ε) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες.

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