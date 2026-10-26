Διπλή γιορτή για τη Θεσσαλονίκη: 21 κανονιοβολισμοί στον Λευκό Πύργο κατά την έπαρση της ελληνικής σημαίας – Δείτε βίντεο

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Ημέρα διπλής εορτής είναι η σημερινή για τη Θεσσαλονίκη. Η πόλη γιορτάζει την απελευθέρωσή της το 1912 αλλά και τον Πολιούχο της, Άγιο Δημήτριο.

Στο πλαίσιο της διπλής εορτής για τη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Λευκό Πύργο. Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο.

Κατά την έπαρση της ελληνικής σημαίας, ουλαμός του πυροβολικού της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ) πραγματοποίησε 21 κανονιοβολισμούς.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην παραλία της πόλης για να παρακολουθήσει την έπαραση της σημαίας και τους κανονιοβολισμούς.

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Αύριο η μαθητική παρέλαση

Αύριο Τρίτη (27/10) πραγματοποιείται η μαθητική παρέλαση στην οδό Τσιμισκή και οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου όπου στις 11 π.μ. θα ξεκινήσει η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις έχει η αεροπορική επίδειξη της ομάδας «Ζευς» με μαχητικό αεροσκάφος F-16, η οποία κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των θεατών.

Παράλληλα, στη στρατιωτική παρέλαση αναμένεται να παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό σύγχρονα οπλικά συστήματα, στο πλαίσιο της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Στις εκδηλώσεις θα δώσουν το «παρών» ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας.

Η Θεσσαλονίκη κινείται ήδη σε εορταστικούς ρυθμούς, υποδεχόμενη πλήθος επισκεπτών ενόψει της εθνικής επετείου.

Την παράσταση κλέβει η φρεγάτα Belhara «Κίμων» που βρίσκεται αγκυροβολήμένη στην Α’ προβλήτα του λιμανιού και υποδέχεται πλήθος επισκεπτών.