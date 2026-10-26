Η χρυσή απάτη με την πίτσα-δώρο και η πορεία του «Mr. Pizza Fan»

Το κόλπο με την προσφορά 1+1 που εφάρμοζαν οι κατηγορούμενοι για φοροδιαφυγή 35 εκατ. ευρώ. «Kερασμένες» πίτσες αξίας άνω των 35 εκατ. ευρώ αποκάλυψε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI, έπειτα από παράλληλες επιχειρήσεις που πραγματοποίησε σε δεκάδες καταστήματα της γνωστής αλυσίδας Pizza Fan, αλλά και στη βίλα του ιδιοκτήτη στην περιοχή της Εκάλης, ο οποίος πλέον κατηγορείται ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι συνολικά 23 συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς αποδείχθηκε από τις έρευνες ότι στα κεντρικά της εταιρείας, με ενέργειες του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, είχε εγκατασταθεί παράνομο λογισμικό. Αυτό είχε εφαρμοστεί και στις ταμειακές μηχανές των 106 καταστημάτων της εταιρείας ανά την Ελλάδα, με σκοπό, βέβαια, τη φοροδιαφυγή και τη μη απόδοση ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το εν λόγω λογισμικό περνούσε αυτόματα την αγορά της μίας από τις δύο ή τρεις πίτσες που παραλάμβανε από το κατάστημα ο ίδιος ο πελάτης ως «κέρασμα», τη στιγμή όμως που ο πελάτης είχε πληρώσει το σύνολο του ποσού. Δηλαδή, όπως εξηγεί στη Realnews αστυνομικός που έχει απόλυτη γνώση των ερευνών, το κάθε κατάστημα της εν λόγω αλυσίδας απέκρυπτε με τον τρόπο αυτό το 25% του τζίρου του.

Μάλιστα, το «κόλπο» είχε περιοριστεί μόνο στους πελάτες που πήγαιναν οι ίδιοι στο κατάστημα και παραλάμβαναν την πίτσα πληρώνοντας με μετρητά και όχι με κάρτα, καθώς στη δεύτερη περίπτωση το λογισμικό δεν «αναγνώριζε» την αγοραπωλησία. Γι’ αυτόν τον λόγο και τα 106 καταστήματα της Pizza Fan έκαναν ελκυστικές προσφορές, όταν η παραλαβή του φαγητού γινόταν απευθείας από το κατάστημα και όχι με διανομή.

Η κρύπτη

Η μεγάλη έρευνα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ξεκίνησε όταν πρώην εργαζόμενος, ο οποίος απολύθηκε και δεν του αποδόθηκαν μισθοί και πλήρη ένσημα, κατήγγειλε στην Εισαγγελία Αθηνών την απάτη με το παράνομο λογισμικό, με αποτέλεσμα να διαταχθεί άμεσα έρευνα.

Οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στην πολυτελή βίλα του ιδιοκτήτη της εταιρείας δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν ανακάλυψαν κρύπτη, η οποία ουσιαστικά αποτελούσε δωμάτιο-χρηματοκιβώτιο για τα παράνομα κέρδη που αποκόμιζε ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης. Η κρύπτη είχε κατασκευαστεί πίσω από ένα έπιπλο-ντουλάπα, όπου ο πρόεδρος της εταιρείας κρεμούσε τα δεκάδες πανάκριβα κοστούμια του. Πίσω από αυτό ήταν κρυμμένη η πόρτα που οδηγούσε στην κρύπτη-χρηματοκιβώτιο.

Στο εσωτερικό της, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν μετρητά ύψους 1 εκατ. ευρώ και πάνω από 100 ρολόγια, αξίας άνω των 100.000 ευρώ το καθένα. Μέσω ενός μυστικού διαδρόμου, η κρύπτη κατέληγε σε γκαράζ, όπου ήταν παρκαρισμένα δύο supercars, αξίας άνω των 500.000 ευρώ. Τα χρήματα ήταν τοποθετημένα σε σάκους ταξιδιού μέσα σε χάρτινες σακούλες, στο εξωτερικό των οποίων αναγραφόταν το ποσό που περιείχε η κάθε συσκευασία.

Στο μεταξύ, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες καταστημάτων της εν λόγω φίρμας, οι οποίοι είχαν franchise, αναφέρονται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί ως κατηγορούμενοι. Ορισμένοι από αυτούς έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου και την περασμένη Παρασκευή, βρέθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

Τα «κεράσματα»

Οι περισσότεροι εξ αυτών των επικεφαλής των συνεργαζόμενων καταστημάτων, στις προανακριτικές καταθέσεις που έχουν δώσει, υποστηρίζουν πως η κεντρική εταιρεία ήταν εκείνη που τους υποχρέωνε να διαθέτουν στην επιχείρησή τους το παράνομο λογισμικό του «κεράσματος» στην ταμειακή μηχανή τους, με την απειλή πως θα τους αφαιρεθεί η επωνυμία.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως μέσω της κεντρικής εταιρείας επιβραβεύονταν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που είχαν τα περισσότερα «κεράσματα», ενώ σε όσους δεν «κερνούσαν» συχνά επιβάλλονταν ακόμα και χρηματικές ποινές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για όσους επικεφαλής των καταστημάτων που δεν είχαν πολλά «κεράσματα» και μάλιστα αντιδρούσαν στο να φοροδιαφεύγουν, η κεντρική εταιρεία φρόντιζε να κατευθύνει τις τηλεφωνικές παραγγελίες σε κοντινά καταστήματα, ώστε να μειώνει την πελατεία αυτών που έφερναν αντιρρήσεις. Αλλωστε, η εταιρεία διέθετε κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο για τις παραγγελίες και, κατά συνέπεια, μπορούσε να υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του κεντρικού πυρήνα της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Η μοιρασιά

Επίσης, από τις έρευνες του Οικονομικού Εγκλήματος προέκυψε πως για κάθε κατάστημα που είχε εγκατεστημένο το παράνομο λογισμικό «κεράσματος», ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος και ιδιοκτήτης της εταιρείας εισέπραττε το 7% του μαύρου τζίρου. Μάλιστα, η «μοιρασιά» γινόταν σε νοικιασμένη VIP αίθουσα γνωστού εμπορικού κέντρου της Αττικής.

Η έρευνα του ελληνικού FBI έχει φτάσει μέχρι στιγμής πίσω στο 2022, ωστόσο έχουν βρεθεί στοιχεία που παραπέμπουν στην εφαρμογή του παράνομου λογισμικού ακόμη και από το 2016. Κατά συνέπεια, η ζημιά και η φοροδιαφυγή για το ελληνικό Δημόσιο μπορεί να είναι πολλαπλάσιες των 35 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά τους ισολογισμούς της εταιρείας, ενώ παρουσίαζαν έναν ετήσιο τζίρο μερικών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, εμφάνιζαν τα καθαρά κέρδη ανά έτος να βαίνουν μειούμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το τελευταίο φορολογικό έτος, για το οποίο η εταιρεία δήλωσε τζίρο μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ το καθαρό κέρδος μειώθηκε στα 532.000 ευρώ. Εδώ, λοιπόν, τίθεται και ένα σοβαρό ερώτημα: Γιατί κανένας μηχανισμός δεν ήχησε σήμανση συναγερμού, ώστε να πραγματοποιηθεί έλεγχος από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές;

Η διαδρομή

Η εντυπωσιακή διαδρομή του ιδιοκτήτη της Pizza Fan, Κωνσταντίνου Αντάρα, αποτελεί ένα από τα πιο διδακτικά παραδείγματα της σύγχρονης ελληνικής επιχειρηματικότητας. Αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πώς οι επικοινωνιακές δεξιότητες, το επιθετικό μάρκετινγκ και η βαθιά γνώση της αγοράς μπορούν να χτίσουν μια οικονομική αυτοκρατορία από το μηδέν, αλλά και πώς η συστηματική, οργανωμένη παρανομία μπορεί να την γκρεμίσει μέσα σε λίγες ώρες. Η πορεία του, που εκτείνεται σε βάθος σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών, χωρίζεται σε τρεις μεγάλους σταθμούς, οι οποίοι συνθέτουν την άνοδο, την απόλυτη κυριαρχία και την απότομη πτώση του «Mr. Pizza Fan».

Πριν ασχοληθεί με τον κλάδο της εστίασης, ο Κ. Αντάρας ακολούθησε μια τελείως διαφορετική επαγγελματική ρότα. Έχοντας σπουδάσει μάρκετινγκ, ξεκίνησε να εργάζεται στον χώρο της διαφήμισης και της επικοινωνίας. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, βρέθηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον τότε πανίσχυρο εκδοτικό όμιλο «Γραμμή» του Γιώργου Κοσκωτά. Η θητεία του εκεί, σε ένα περιβάλλον έντονης επιχειρηματικής και εκδοτικής δραστηριότητας, του προσέφερε πολύτιμη εμπειρία. Έμαθε να αναλύει τις ανάγκες των καταναλωτών, να σχεδιάζει στρατηγικές προώθησης προϊόντων και να χειρίζεται τα εργαλεία της μαζικής επικοινωνίας. Αυτή η τεχνογνωσία αποδείχθηκε το ισχυρότερο όπλο του για το μέλλον.

Το 1996, ο Κ. Αντάρας διέκρινε ένα σημαντικό κενό στην ελληνική αγορά, ότι δηλαδή το delivery έτοιμου φαγητού βρισκόταν ακόμη σε εμβρυακό στάδιο. Αποφάσισε να ρισκάρει, ιδρύοντας το πρώτο κατάστημα Pizza Fan στους Αμπελοκήπους, εισάγοντας ένα τελείως νέο, επιθετικό μοντέλο λειτουργίας.

Στηρίχθηκε σε καθημερινές προσφορές, πακέτα 1+1 και στη μαζική διανομή εκπτωτικών κουπονιών σε σπίτια, πανεπιστήμια και σχολεία. Όταν ξέσπασε η παρατεταμένη ελληνική κρίση, ο επιχειρηματίας επέλεξε να μειώσει δραστικά τα περιθώρια κέρδους του. Με αυτόν τον τρόπο κράτησε τις τιμές εξαιρετικά χαμηλές, κερδίζοντας εκατομμύρια πιστούς πελάτες που αναζητούσαν οικονομικές λύσεις. Το δίκτυο επεκτάθηκε ραγδαία με τη μέθοδο της δικαιόχρησης σε ολόκληρη την Ελλάδα, ξεπερνώντας τα 110 καταστήματα και καταγράφοντας ετήσιους τζίρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Η εικόνα του αυτοδημιούργητου, επιτυχημένου επιχειρηματία δέχθηκε ένα τελειωτικό πλήγμα μετά την πρόσφατη ευρείας κλίμακας επιχείρηση των διωκτικών Αρχών. Η έρευνα αποκάλυψε ότι πίσω από τη βιτρίνα της επιτυχίας κρυβόταν ένα πολύπλοκο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 35 εκατ. ευρώ και οδήγησε στη σύλληψη του Κ. Αντάρα και άλλων 22 στελεχών, με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Τα καταστήματα της εταιρείας οδηγήθηκαν σε καθολικό κλείσιμο, αφήνοντας σε απόγνωση περίπου 2.500 εργαζομένους.

Ο δικηγόρος του φερόμενου ως λογιστή της επιχείρησης, Αντώνιος Σοφιανός, δήλωσε ότι «όλες οι ενέργειες του εντολέως μου εκτελούνταν πάντοτε υπό την απόλυτη καθοδήγηση του ιδιοκτήτη της μητρικής εταιρείας και των συνεργατών του, οι οποίοι ασκούσαν εν τοις πράγμασι τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών στοιχείων και είχαν την αποκλειστική διαχείριση, καθιστώντας σαφές παράλληλα ότι πρόκειται να συμβάλλει με οιονδήποτε τρόπο στη διαλεύκανση της υπόθεσης». Την Τρίτη θα απολογηθούν οι βασικοί πυλώνες της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σήμερα τα περιφερειακά μέλη.