Απάτη-«μαμούθ» στη Pizza Fan: Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες για τα «κεράσματα» και το αβέβαιο μέλλον 2.500 εργαζομένων – Εξετάζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση

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Αντιμέτωποι με σοβαρές κακουργηματικές κατηγορίες βρίσκονται οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φερόμενης απάτης και φοροδιαφυγής στην Pizza Fan, ενώ η αναστολή λειτουργίας καταστημάτων της αλυσίδας προκαλεί αβεβαιότητα για το εργασιακό μέλλον περίπου 2.500 εργαζομένων. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν τη δράση μιας φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης με συγκεκριμένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, καθώς και τη χρήση του συστήματος των αποκαλούμενων «κερασμάτων».

Οι κατηγορούμενοι διώκονται, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις Αρχές, εννέα πρόσωπα φέρονται να αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης, με πέντε από αυτά να κατέχουν καθοριστικές θέσεις στη λειτουργία και τη διαχείριση του δικτύου.

Παράλληλα, συνομιλίες που αποκάλυψε ο ΑΝΤ1 περιλαμβάνουν αναφορές οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης. Σε συνομιλία της 1ης Ιουνίου 2026, το πρόσωπο που φέρεται να είχε τον αρχηγικό ρόλο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έχουμε τη φωλιά μας λερωμένη».

Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 5 Ιουνίου 2026, σε διαφορετική συνομιλία, φέρεται να επισημαίνει ότι δεν πρέπει να «το παίζουμε αθώες περιστερές όλοι».

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Η δομή της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και οι ρόλοι των κατηγορουμένων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδίδονται στις Αρχές, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με ιεραρχική δομή, κατανομή αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένους μηχανισμούς ελέγχου.

Τον αρχηγικό ρόλο φέρεται να κατείχε ο επιχειρηματίας που δημιούργησε την Pizza Fan. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, είχε τον άμεσο έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών και των χρηματικών ροών, ενώ λάμβανε τις στρατηγικές και επιχειρησιακές αποφάσεις.

Ως υπαρχηγός εμφανίζεται πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος εμπιστοσύνης του φερόμενου αρχηγού, το οποίο φέρεται να είχε αναλάβει την οικονομική διαχείριση του δικτύου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβανόταν, σύμφωνα με τις Αρχές, η διασφάλιση της λειτουργίας του συστήματος των αποκαλούμενων «κερασμάτων».

Καθοριστική θέση στη φερόμενη οργάνωση αποδίδεται και στον επιχειρησιακό διευθυντή, ο οποίος φέρεται να συντόνιζε τη λειτουργία των καταστημάτων και να μεριμνούσε για την εφαρμογή των αποφάσεων της ηγεσίας. Παράλληλα, φέρεται να επιδίωκε τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του λογισμικού που συνδεόταν με τη λειτουργία των «κερασμάτων».

Ο τεχνικός διαχειριστής φέρεται να ήταν υπεύθυνος για το σύστημα λήψης παραγγελιών, μέσω του οποίου, σύμφωνα με τις κατηγορίες, πραγματοποιούνταν η παράνομη λειτουργία των «κερασμάτων», με στόχο την αύξηση των παράνομων κερδών.

Την οικονομική παρακολούθηση φέρεται να είχε αναλάβει ο λογιστής – «ταμίας». Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονταν ο έλεγχος των τζίρων, των καταθέσεων, των τιμολογίων, των μπόνους, των προστίμων και των πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων. Επιπλέον, φέρεται να μετέφερε σημαντικά χρηματικά ποσά σε μετρητά κατά τις μηνιαίες συναντήσεις των μελών της οργάνωσης.

Τα πέντε αυτά πρόσωπα, μαζί με τέσσερις ακόμη κατηγορουμένους, φέρονται να συγκροτούσαν, σύμφωνα με τις Αρχές, τον εννεαμελή βασικό πυρήνα της οργάνωσης.

Αβεβαιότητα για 2.500 εργαζομένους μετά την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στην υπόθεση έχουν δημιουργήσει σοβαρή αβεβαιότητα για περίπου 2.500 εργαζομένους της Pizza Fan, οι οποίοι βρέθηκαν αιφνιδιαστικά αντιμέτωποι με τη διακοπή της εργασίας τους.

Ενδεικτική είναι η μαρτυρία ενός 60χρονου εργαζομένου, του κ. Γιάννη, ο οποίος απασχολείται στην αλυσίδα τα τελευταία έξι χρόνια. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε όσα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης, όταν αστυνομικοί περίμεναν έξω από κατάστημα της εταιρείας.

«Πήγανε οι κοπέλες που ανοίγουνε και τους περίμεναν οι αστυνομικοί απ’ έξω. Ανοίξανε και τους λέει: “Παιδιά, υπάρχει πρόβλημα”. Ανοίξανε συρτάρια, ταμεία, ό,τι βρήκαν», ανέφερε.

Την ανησυχία για το μέλλον των θέσεων εργασίας εκφράζουν και άλλοι υπάλληλοι της αλυσίδας, καθώς παραμένει αδιευκρίνιστο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην εργασία τους.

«Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Έχω οικογένεια, δεν είμαι μόνος μου, έχω τρία παιδιά», δήλωσε άλλος εργαζόμενος της Pizza Fan.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, εργαζόμενοι πραγματοποίησαν σύσκεψη το μεσημέρι στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Βασικό αίτημά τους είναι η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού και να διατηρήσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Πιθανή έκτακτη οικονομική ενίσχυση – Τι εξετάζει το υπουργείο Εργασίας

Το ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων αναμένεται να απασχολήσει και το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, τη Δευτέρα αναμένεται να εξεταστεί η κατάσταση που έχει προκύψει μετά τις εξελίξεις στην Pizza Fan, με ανοιχτό το ενδεχόμενο χορήγησης έκτακτης ειδικής οικονομικής ενίσχυσης στους εργαζομένους.

Μεταξύ των ενδεχόμενων μέτρων εξετάζεται οικονομική στήριξη αντίστοιχη με εκείνη που είχε εφαρμοστεί κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, δεν έχει αναφερθεί οριστική απόφαση.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος των κατηγορουμένων υποστήριξε ότι βασική επιδίωξη είναι η επαναλειτουργία του δικτύου και η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

«Η βούλησή τους είναι η επαναλειτουργία των καταστημάτων και η διάσωση των θέσεων εργασίας των 2.500 εργαζομένων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan για τους εργαζομένους και τους συνεργάτες

Η εταιρεία αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, δίνοντας έμφαση στους συνεργάτες του δικτύου δικαιόχρησης και στους εργαζομένους των καταστημάτων.

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει:

«Σε αυτή τη συγκυρία, προτεραιότητά μας είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε συντονισμό μαζί τους και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι».