Κολλέγιο Θεσσαλονίκη για τους στημένους αγώνες του μπάσκετ: Είμαστε απογοητευμένοι, να αποδοθούν στα παιδιά μας τα προνόμια που στερήθηκαν

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Την αξιοκρατική χορήγηση των προνομίων που, όπως υποστηρίζει, στερήθηκαν οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης ζητά η Ένωση Γονέων του σχολείου, μετά τις εξελίξεις στην έρευνα για πιθανή χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ. Το αίτημα αφορά τον ημιτελικό του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, που διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο της Κύπρου.

Στην αναμέτρηση, τα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πατρών επικράτησαν του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης με 64-60, με την ομάδα της Πάτρας να εκτελεί συνολικά 52 ελεύθερες βολές. Ο συγκεκριμένος αγώνας περιλαμβάνεται σε εκείνους που εξετάζει η ελληνική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη χειραγώγηση αναμετρήσεων καλαθοσφαίρισης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ένωση Γονέων του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης εκφράζει με ανακοίνωσή της την έντονη απογοήτευσή της για τη διαιτητική αντιμετώπιση των μαθητών κατά τη διάρκεια του Final Four. Οι γονείς καταγγέλλουν ότι τα παιδιά τους βρέθηκαν αντιμέτωπα με διαιτητικές αποφάσεις και συμπεριφορά που χαρακτηρίζουν «ακραία αρνητική και ακραία επιθετική».

Παράλληλα, δηλώνουν ότι αισθάνονται σε κάποιον βαθμό δικαιωμένοι από τις εξελίξεις και τις αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η διερεύνησή της θα αποτελέσει την αρχή για την εξυγίανση του χώρου.

Στην ανακοίνωση επισημαίνουν χαρακτηριστικά:

«Για τη διαλεύκανση αυτή εκφράζουμε την ικανοποίησή μας. Έστω και τώρα, αιτούμαστε από κάθε αρμόδιο φορέα την αξιοκρατική χορήγηση των προνομίων των μαθητών που επλήγησαν με τόσο άδικο και ανήθικο τρόπο».

Η αντικατάσταση των διαιτητών πριν από τον ημιτελικό

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας (ΚΟΚ), Λούης Δημητρίου, αποκάλυψε ότι οι Κύπριοι διαιτητές που επρόκειτο να διευθύνουν τον συγκεκριμένο ημιτελικό αντικαταστάθηκαν την τελευταία στιγμή από Έλληνες.

Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), ο Λούης Δημητρίου επιβεβαίωσε την αλλαγή των διαιτητών πριν από την αναμέτρηση στην Πάφο, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας δεν εμπλέκεται στα γεγονότα που εκτυλίσσονται στην Ελλάδα.

Η αναμέτρηση των δύο σχολείων αποτελεί μέρος της ευρύτερης δικαστικής έρευνας για πιθανή χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ. Στο πλαίσιο της υπόθεσης αναφέρεται ότι εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης, ένα από τα οποία αφορά τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο.