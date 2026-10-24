ΥΠΕΞ σε Τουρκία για μουφτήδες: «Υποκριτικό να παραδίδετε μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας»

Ηχηρή απάντηση έδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί παραβίασης της θρησκευτικής ελευθερίας και παρέμβασης στον διορισμό μουφτήδων σε Κομοτηνή και Ξάνθη. Το ΥΠΕΞ υπενθυμίζει τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και τον νόμο 4964/2022, χαρακτηρίζοντας τουλάχιστον υποκριτικά τα τουρκικά μαθήματα, καθώς στην ίδια την Τουρκία οι μουφτήδες διορίζονται από το κράτος.

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υπουργείο εξωτερικών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ηχηρή ήταν η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών στους ισχυρισμούς της Τουρκίας, υπενθυμίζοντας ότι η Συνθήκη της Λωζάννης ορίζει σαφώς πως η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική και αποτελείται από Έλληνες πολίτες.
  • Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι με τον νόμο 4964/2022 θεσπίστηκε μια σύγχρονη και δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης των Μουφτήδων, με τη συμμετοχή μελών της ίδιας της Μειονότητας.
  • Παράλληλα, χαρακτηρίζει υποκριτικό να παραδίδει μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας η Τουρκία όπου οι Μουφτήδες διορίζονται από το κράτος, τονίζοντας ότι η θρησκευτική πίστη δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για παρεμβάσεις σε κυρίαρχο κράτος.

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Ηχηρή η απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, καθώς η γείτονα ισχυρίστηκε εκ νέου ότι η Ελλάδα δήθεν παραβιάζει την θρησκευτική ελευθερία και πως δήθεν παρεμβαίνει στην διαδικασία διορισμού μουφτήδων σε Κομοτηνή και Ξάνθη.

Διορίστηκαν οι νέοι Μουφτήδες σε Ξάνθη και Κομοτηνή

«Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό καθεστώς της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, είναι σαφής: πρόκειται για θρησκευτική μειονότητα. Ο χαρακτήρας της δεν μπορεί να αμφισβητείται ούτε να επαναπροσδιορίζεται κατά το δοκούν», υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών. «Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης αποτελείται από Έλληνες πολίτες και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας», ξεκαθαρίζει.

Στο ίδιο πνεύμα, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει: «Με τον νόμο 4964/2022, η Ελλάδα θέσπισε μια σύγχρονη και δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης των Μουφτήδων, με τη συμμετοχή μελών της ίδιας της Μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και κατοχυρώνοντας τον πλήρη σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας».

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Νέα επίθεση για τους μουφτήδες στη Θράκη – «Η Ελλάδα συνεχίζει να αγνοεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες»

«Είναι τουλάχιστον υποκριτικό η Τουρκία να παραδίδει μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον όταν στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες διορίζονται από το κράτος. Η αξιοπιστία τέτοιων υποδείξεων προϋποθέτει, πρωτίστως, συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων», τονίζει στην ίδια ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Καταλήγει, μάλιστα, αναφέροντας ότι: «Η ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής πίστης είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Δεν μπορεί, όμως, να γίνεται επιλεκτική επίκλησή της ούτε να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους. Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, με πλήρη σεβασμό στις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας, προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών, με καθολικό σεβασμό του διεθνούς δικαίου».

Διπλωματικές πηγές: Υποκριτική η κριτική της Τουρκίας όπου το κράτος διορίζει τους μουφτήδες

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